В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 00:51  |  vz.ru
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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Стабильность в условиях испытаний абсолютно необходима для России Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Глобальный экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, ударит по всем – ни одной стране не удастся самоизолироваться от него. Но то, как та или иная страна пройдет через эти испытания, зависит от нее самой – от ее народа и от его руководства. У России в этом смысле есть очевидное преимущество – опыт прохождения самых разнообразных кризисов за последние десятилетия и опытное, стратегически мыслящее руководство.  Подробности...
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Ученые не признаются в создании коронавируса

Официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковкамиФото: CDC/Reuters
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?  Подробности...
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Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

На Украине происходит пересмотр итогов Майдана, но почти незаметныйФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из целого ряда кадровых назначений, политических решений и методов борьбы с коронавирусом. Это – самая настоящая победа «антимайдана», хотя и выглядит она весьма необычным образом. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто победит в нефтяной войне

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конфликт России и Саудовской Аравии из-за разного видения будущего нефтяного рынка уже называют полномасштабной углеводородной войной. И остановить ее сейчас смогут, скорее всего, только Соединенные Штаты. Подробности...

Вроде бы еще евро, но уже не союз

Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
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Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Паника по поводу этой эпидемии распространяется по миру быстрее любого вируса, и именно она наносит мировой экономике больше вреда, чем сам коронавирус. Люди ведут себя неадекватно, и их невозможно убедить действовать рационально. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              Геворг Мирзаян: Кто победит в нефтяной войне

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

              Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государством   24 марта 2020, 00:15
              Фото: РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин

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              Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности?

              «Специальные службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска» по коронавирусу, необходимо обеспечить всем необходимым – материалами, приборами, медицинской техникой. Такое поручение президент Владимир Путин дал в понедельник на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Глава государства подчеркнул: требуется обеспечить не только медперсонал, но и МЧС, пограничную и таможенную службу.

              Также в понедельник правительство решило выделить Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку экстренно необходимых в условиях эпидемии Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности). Об этом распорядился премьер Михаил Мишустин.

              Правительство обязало таможенную службу, налоговую службу и Росздравнадзор обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты, прочие товары первой необходимости и лекарства. Минфин и Минэкономразвития должны до четверга сформулировать предложения – как «разверстать» расходы федерального бюджета в антикризисных целях.

              Мишустин поручил Минтруду и Минюсту уже к среде отчитаться: как не допустить необоснованных увольнений работников под предлогом «карантина по коронавирусу».

              «Медицинские» поправки к Конституции стали еще актуальнее

              Сообщения о мерах по защите населения и экономики появляются на фоне подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, намеченную на 22 апреля: если свои коррективы не внесет эпидемиологическая ситуация в стране. 

              На прошлой неделе президент предупредил: если ситуация с коронавирусом будет неблагоприятной, то голосование по поправкам к Конституции перенесут. «На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет – мы немножко его подвинем», – сказал Путин. 

              Стоит отметить, что в числе поправок к Конституции есть существенный «медицинский» блок, который гарантирует всем гражданам доступность и качество медицинского обслуживания. Безусловная возможность обратиться к врачу и получить квалифицированную медпомощь особенно нужна в условиях, когда так важно не допустить распространения коронавируса, говорят эксперты. 

              «Развитие инфраструктуры медицинской помощи – это базовый принцип. Мы видим это на примере борьбы с пандемией коронавируса, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. – Особенно важно, что теперь активнее будет развиваться медицина первичного звена на местном уровне. Именно сюда граждане России в первую очередь обращаются за медицинской и санитарной помощью». Собеседник уверен: внесение поправок в Конституцию позволит существенно поднять уровень здравоохранения в стране, правильно выстроить работу врачей, полностью обеспечить больницы и поликлиники кадрами и лекарствами.

              На ваш взгляд

               
              Сколько продлится напряженная ситуация с коронавирусом в России?




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              «Расходы на здравоохранение постоянно растут, но мы еще не достигли того уровня, который позволит улучшить эффективность российской медицины на порядок. И внесение такой поправки в Основной закон поможет достичь этого уровня», – подчеркнул Лысенко.

              «Обновленная Конституция будет укреплять российскую медицину, что необходимо в кризисной ситуации. Она также закрепляет всеобщую доступность здравоохранения, что является неотъемлемым правом каждого», – уверена политконсультант Алена Август.

              Собеседница уверена: обновленная Конституция сделает невозможным сокращение финансирования здравоохранения. «Поправки закрепляют всеобщие равные права на всей территории нашей страны, в том числе в отношении доступа к возможностям системы здравоохранения. К сожалению, пока не все регионы выполняют эту норму», – отметила Август.

              В свою очередь, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД: «Учитывая ситуацию с коронавирусом  нам нужна оптимизация работы сферы здравоохранения в условиях колоссальной нагрузки на врачей. Это требует дополнительной помощи со стороны добровольцев.  У меня нет сомнений, что наши волонтеры, при должной подготовке, возьмут на себя часть работы по борьбе с коронавирусом и возможными последствиями кризиса». Поэтому, подчеркнул Губайдуллин, крайне полезно, что в Основном законе появятся статьи о поддержке добровольчества.   

              Конституция берет под покровительство «группы риска»

              Россия столкнулась с новыми социальными и экономическими вызовами – помимо пандемии коронавируса, это волатильность рубля и снижение цен на нефть, рассуждает профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло. Он подчеркнул: кризис ставит под удар наименее социально защищенные группы и защитить их может только закон высшего уровня – Конституция.

              «Сейчас самое время обеспечивать экономическую и социальную стабильность. Это две подушки безопасности для всей системы власти. Так как сейчас Россия находится в стадии серьезных политических преобразований, то «подушка» должна быть на порядок выше, чем в мирные и спокойные времена», – сказал Манойло.

              Угроза пандемии продемонстрировала и дополнительную важность социального блока поправок – в частности тех, где говорится о помощи пожилым людям, оказавшимся сейчас в группе повышенного риска, отмечают другие политологи.

              «Закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий, означает, что они не подлежат отмене ни правительством, ни кем бы то ни было из чиновников. В условиях турбулентности, пандемии и изменения экономической ситуации – это существенный плюс. То же самое касается и других категорий льготников», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

              Даже в самой сложной эпидемиологической и экономической ситуации не останутся без защиты государства и дети. Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с президентским пакетом поправок, в Основной закон вносится формулировка: дети должны считаться «важнейшим приоритетом государственной политики России». Это

              «не даст чиновникам сократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии»,

              отметил по этому поводу ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Собеседник уверен: «Обновленная Конституция усилит поддержку детей и обяжет государственные структуры заниматься этим вопросом серьезно и профессионально».

              Политолог Сергей Старовойтов считает, что запрос людей на помощь от государства растет по всему миру. «В ситуации экономической турбулентности люди хотят уверенности в завтрашнем дне. Именно сейчас люди начинают заново пересматривать свои взгляды на семью, на образ жизни, на отношение к власти», – сказал Старовойтов. «Из-за кризисов, которые вызваны падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, во всем мире, а не только в России, фиксируется рост запроса на крепкую власть», – добавил он.

              Сейчас россияне будут голосовать за то, чтобы в Основном законе были закреплены принципы социального государства – такого государства, которое может и должно защищать интересы граждан, в том числе и в кризисные, суровые времена, подчеркнул эксперт.

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