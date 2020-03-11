Конституция защитит Россию от политической турбулентности

Во вторник Госдума во втором чтении единогласно приняла президентский пакет изменений в Конституцию. В числе других была одобрена и поправка, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Эксперты считают, что это позволит пресечь политические манипуляции и сохранить политическую стабильность общества.

Пленарное заседание Госдумы спикер Вячеслав Володин начал с объявления о том, что депутатам предстоит рассмотреть пакет из 110 поправок в Конституцию. В споре о политической части поправок, который сразу завязался в зале, поучаствовали как представители думского большинства – единороссы, так и оппозиция. Напомним, на прошлой неделе все руководители думских фракций встретились с Владимиром Путиным. Тогда президент констатировал, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию найдены. Но некоторые идеи парламентарии приберегли для заседания во вторник.

Тон обсуждению успел первым задать Владимир Жириновский. Еще перед началом «пленарки», в кулуарах он предложил после принятия поправок в Основной закон сразу переизбрать и Думу. Если обновленная Конституция вступит в силу в апреле, то и внеочередные выборы откладывать на надо, утверждал лидер ЛДПР. С предложением перенести на более ранний срок выборы в Госдуму после внесения поправок в Конституцию и выступил и депутат от «Единой России», известный спортсмен Александр Карелин. «Конституция, за изменения в которую мы будем голосовать, дает нам большие полномочия. Президент предлагает увеличить роль партий», – отметил Карелин, взяв слово во время пленарного заседания. Поэтому, подчеркнул он «было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Против выступил Геннадий Зюганов. Сперва следует разобраться с экономическими сложностями и распространением коронавируса, а потом уже обсуждать досрочное голосование, призывал лидер компартии. «Мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы», – не согласился с ним глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Еще более бурные споры вызвала идея, которую озвучила с трибуны единоросс, летчик-космонавт Валентина Терешкова. Она призвала снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность. «Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем, – подчеркнула Терешкова. – Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции».

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«Все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, – это разговоры о Владимире Владимировиче Путине, – цитировал позднее Терешкову РБК . – И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года».

В этих условиях Володин решил немедленно проинформировать самого президента о дискуссии. Спикер пригласил лидера страны лично обсудить поправки в парламенте, а до его приезда депутаты объявили перерыв. Путин приехал в начале четвертого. В своей речи, которая в итоге стала главным событием дня, глава государства пояснил: давно назревшие поправки в Конституцию призваны обеспечить укрепление суверенитета страны, расширить и конкретизировать социальные гарантии, обеспечить уверенное, поступательное развитие России. Сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, прежде всего, для стабильности, о чем напоминает сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности, подчеркнул Путин.

Что касается предложения Терешковой – о снятии ограничения для участия в президентских выборах – то оно, «по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах», отметил Путин. «Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», – добавил он. Президент одобрил такую поправку, но с оговорками. Во-первых, при этом в Основном законе должно остаться ограничение на количество сроков. Во-вторых, оценку поправке должен дать Конституционный суд. Наконец, ее внесение станет возможным, только если граждане «скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года».

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При этом глава государства не поддержал идею досрочных думских выборов. «Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», – заметил Путин. Если россияне придут на голосование по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт, подчеркнул президент.

После выступления Путина Госдума приняла во втором чтении «президентский пакет» из 110 поправок – 382 голосами «за». Против ни одного голоса, воздержались 44. Что касается предложения, которое уже прославилось как «поправка Терешковой», то оно, по мнению политологов, теперь призвано стать важным элементом обновления Конституции. Правда, ее окончательную судьбу еще предстоит решить гражданам на всероссийском голосовании.

«По данным социологов, более 50% граждан высказываются за то, чтобы президент оставался и продолжал действовать как часть нашей политической системы... то, что этот вопрос обсуждается в Госдуме – правильно. А дальше граждане России примут свое решение в ходе голосования по Конституции. Это демократический формат», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Безусловно, общество, особенно в наше турбулентное время, должно себя страховать.

Поправка Терешковой пресекает возможность политических манипуляций вокруг завершения полномочий президента,

который ввиду конституционных ограничений уходит через некоторое время со своей должности», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. «Путин – лидер нации. Эту позицию у него никто не отнимет – будет он президентом или не будет. Путин сам примет решение после анализа ситуации, которую он проведет в отношении возможности для себя выдвигаться на следующий срок. У нас есть опытный и работоспособный президент, знающий, что надо делать, и обозначивший стратегические цели, которые были названы в послании Федеральному Собранию», – добавил он.

«Если принятая Госдумой поправка будет включена в Конституцию, то общество сохранит политическую стабильность, что станет мощным ресурсом для экономического развития страны, для сохранения социального мира, для реализации тех социальных поправок в Конституции, которые предложил ввести президент», – резюмировал собеседник.

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