Русский мир нашел свое место в Основном законе

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:10  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Поправки к Конституции показывают истинные ценности России

Путин потребовал, чтобы поправки вступили в силу только после того, как их одобрят на всероссийском голосованииФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Российское государство должно обеспечивать доступность медицинской помощи, повышать доходы граждан, уважать труд и заботиться о детях. На встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию были озвучены предлагаемые поправки в Основной закон страны и намечен возможный день для всероссийского голосования. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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              Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяца   27 февраля 2020, 11:04
              Фото: Нина Зотина/РИА Новости
              Текст: Петр Акопов

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              После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок?

              Россия станет более социально ориентированным, более суверенным и чтущим свою историю и традиции государством – вот суть поправок к Конституции, сформулированных по итогам деятельности рабочей группы. На состоявшейся в среду в Кремле встрече ее членов с Владимиром Путиным подводились итоги работы – вскоре поправки уйдут в Госдуму. Также должны быть получены отзывы от региональных парламентов, рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

              Но вступят в силу поправки к Конституции только после того, как за них проголосует народ – 22 апреля. Если их поддержат – у нас появится обновленный Основной закон, который тут же вступит в действие.

              Причем сразу начнут работать даже те поправки, которые по идее могли быть активированы только после выборов президента в 2024 году – те, что касаются полномочий президента, в частности его обязанности утверждать министров силового блока только после консультаций с Советом Федерации или назначать состав нового правительства только после утверждения кандидатов в министры Госдумой. В среду Владимир Путин сказал, что так как утверждение всех поправок в Конституции произойдет через всероссийское голосование, то и вступление в действие тех поправок, что касаются полномочий президента, можно не откладывать до новых президентских выборов.

              В целом поправки, касающиеся баланса ветвей власти, обсуждались в среду не очень активно – потому что основная их часть уже была описана ранее. Появились подробности про вписывание местного самоуправления в единую систему публичной власти в России – например, это отразится на управлении образованием и здравоохранением, исчезнет разрыв между ответственностью уровней власти в этих сферах. И эти шаги направлены не только на улучшение управляемости или на повышение качества медицины и образования – но и в целом на формирование в стране единой социально ориентированной политики.

              Россия движется в сторону более социально ориентированного государства.

              И неудивительно, что на встрече с Путиным постоянно возвращались к тем поправкам, которые касаются социальных гарантий и прав. Да, они были и в президентском послании, в котором он предложил внести поправки в Конституцию – но теперь их стало еще больше, и они уточнены.

              Речь не только об индексации пенсий и минимального размера оплаты труда, но и о праве на доступную медицинскую помощь, и об уважении к труду, и о создании условий для духовного и нравственного воспитания детей – все эти поправки как раз и характеризуют движение в сторону социального государства. Потому что социальное – это не только заботящееся об уровне жизни, но и охраняющее уклад и ценности своего народа. Так что провести грань между материальными социальными гарантиями государства и его же обязательствами в сфере культуры и нравственности не нужно и невозможно.

              На этапе внесения предложений шли оживленные дискуссии вокруг вариантов поправок о сохранении традиционных семейных ценностей, институте брака как союза мужчины и женщины, предложениями упомянуть в Конституции Бога и закреплением государствообразующей роли русского народа.

              В итоге идеи традиционных ценностей нашли свое отражение в поправках к Конституции в следующих формулировках. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, верой и идеалами предков, признает исторически сложившееся государственное единство» – так будет признано значение исторического наследия и веры, как важной объединяющей силы вне зависимости от форм ее проявления.

              Русский народ будет записан так: «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ».

              Владимир Путин сказал, что в сочетании с предложением записать в Конституции то, что «на территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия», все это «очень правильно будет работать».

              Появится в Конституции и русский мир – в той части, где будет говориться о поддержке соотечественников за рубежом.

              Как сказал представлявший поправки депутат Госдумы Вячеслав Никонов, «защита прав и интересов наших соотечественников, где бы они ни проживали – в далеком Уругвае или близком Донбассе, должна стать обязанностью нашего государства». «Исключительно важно сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство Русского мира. Вместе с нашими соотечественниками, вместе с Русским миром мы гораздо сильнее», – указал он.

              Никонов рассказал и о двух других поправках, поддержанных рабочей группой. Одна из них касается того, что Россия чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества. А вторая поправка формулирует ценности и принципы российской внешней политики.

              Важное место среди этих ценностей займет отстаивание принципа недопустимости вмешательства во внутренние дела государства – как нас в чужие дела, так и других в наши. Это отвечает не только нашим принципам, но и общему духу нынешних поправок, значительная часть которых направлена на укрепление суверенитета страны.

              Причем это как те, что были предложены Путиным еще 15 января (например, о запрете чиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство за границей), так и новые, появившиеся уже в ходе обсуждения, как поправка о запрете отчуждения территории. Ключевой является, конечно, поправка о приоритете российской Конституции над международным законодательством – которую теперь дополнит еще и наделение Конституционного суда правом определять, исполнимы ли решения международных судов в России. Путин подчеркнул, что это «напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела».

              Такие попытки вмешательства предпринимались на протяжении всей нашей истории – не истории РФ, а истории России. О нашей тысячелетней истории и раньше говорилось в преамбуле Конституции – но поправки позволят четче подчеркнуть преемственность и непрерывность русской истории. Путин отметил, что «правопреемственность и связанность каждого исторического этапа – это очень важная вещь»:

              «Россия развивалась исторически, и во все ее периоды – и в Древней Руси, и в период Московского царства, и в период Советского Союза, и сейчас, в наше время – это одна страна, мы просто должны иметь это в виду всегда.

              Мы не можем и не должны говорить или внедрять в сознание, что наше прошлое к нашему сегодняшнему не имеет никакого отношения. Если мы так будем поступать, у нас не будет и будущего... Мы должны избавиться от этих штампов – «белые», «красные»...».

              Да и укреплять суверенитет может только то государство, которое ощущает всю непрерывность и ценность своей истории, своей традиции, своего опыта – и социалистического, и имперского, национального и самостоятельного.


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