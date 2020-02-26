Путин рассказал о закреплении социальной политики в Конституции

Президент Владимир Путин заявил, что развитие экономики автоматически не устраняет социальные проблемы, для этого необходимо вести целенаправленную политику.

Президент в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию ответил на предложение секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой закрепить в основном законе норму о проведении в России единой социально ориентированной государственной политики, передает ТАСС.

«Вы упомянули 1990-е годы. Я считаю, что не точно сказать, что людям, которые тогда занимались развитием страны и переводом экономики на рыночные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто в основном считалось, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось, что это не совсем так или совсем не так», – сказал Путин.

Он отметил, что существует выражение «таргетировать инфляцию», которое означает целенаправленное снижение инфляции.

«Выясняется, что если мы хотим избавиться от бедности, то нужно таргетировать бедность, целенаправленно выстраивать политику по повышению доходов людей, по снижению числа тех, кто проживает за чертой бедности», – сказал глава государства.

Он добавил, что в Конституции будет ориентация на то, чтобы «придать государству социальный характер», это востребовано и не может быть не поддержано.

«Обязательно поддержим», – заверил президент.

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию глава государства согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.