Поправки к Конституции нанесут удар по бедности

Россия должна повышать доходы граждан и снижать число проживающих за чертой бедности. И эта социальная задача государства будет отражена в поправках к Конституции. Об этом заявил в среду Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменениям в Основной закон. Помимо этого участники совещания предложили дополнить Конституцию гарантиями доступности медпомощи и мерами по защите семьи и детства.

В среду в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Общение президента с законодателями, экспертами и другими участниками группы продолжалось более трех часов и порой дискуссия принимала довольно эмоциональный характер.

Особое внимание участников встречи вызвал «социальный блок» поправок. Так, Путин поддержал идею дополнить 75-ю статью Основного закона пунктом об уважении к людям труда. К этому на заседании призывала председатель профсоюза работников АПК Наталья Агапова. Путин припомнил – в советской конституции уважение к труду упоминалось, но в 1993 году этот постулат был «вычищен». «Не думаю, что зловредно это делали. Полагали, что это не является существенным», – уточнил президент.

Тема поддержки людей труда, социальной справедливости участники встречи поднимали не раз. Так, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева предложила записать в Конституции, что в России ведется единая социально ориентированная политика. Кроме того, секретарь ОП призвала закрепить в той же 75-й статье принцип адресной социальной поддержки. «Тогда пособия, льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными», – подчеркнула Михеева.

«Есть такое выражение – таргетировать инфляцию, то есть, целенаправленно ее понижать. Выясняется, что если мы хотим избавиться от бедности, то нужно таргетировать бедность – целенаправленно выстраивать политику по повышению доходов людей, по снижению числа тех, кто проживает за чертой бедности», – так отозвался на ее слова Путин. «В Основном законе будет ориентация именно на такую работу, на то, чтобы придать государству социальный характер, это востребовано и не может не быть не поддержано», – добавил глава государства.

Михеева также сообщила, что рабочая группа подготовила формулировку по индексации пенсий – не реже раза в год. Президент в свою очередь призвал упомянуть в Конституции не только норму об индексации социальных пособий, но и обязательное социальное страхование тех, кто работает по трудовому договору.

Кроме того, Путин предложил более четко прописать в законодательстве (но не в Конституции) обязанность государства индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Внести в Основной закон нормы о прожиточном минимуме и МРОТ, которые бы обеспечивала «достойный уровень жизни», попросила сенатор Светлана Горячева.

Как заметил Путин, выражение «достойный уровень жизни» могло бы дать правительству возможность слишком широко ее трактовать. «Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка», – заметил президент. «Скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины», – добавил Путин.

Дети – достояние страны

Руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заговорил о том, как усилить уже прописанный в Конституции принцип права граждан на охрану здоровья.

«Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения», – сказал Рошаль.

Врач посетовал на то, что сейчас в Конституции только одна статья посвящена здравоохранению – о праве на медицинскую помощь и об оплате медицинской помощи. По его словам, в России необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением. В Основной закон также нужно внести положения о создании условий для ведения здорового образа жизни, обеспечении и оказании доступной и качественной медицинской помощи.

Путин отметил, что до сих пор в Основном законе не говорилось о доступности медицинской помощи. «Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, – доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что – спасибо», – сказал глава государства.

От охраны здоровья дискуссия перешла к защите детства. Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила ввести норму о детях как о «важнейшем достоянии России». По ее мнению, в Конституцию надо прямо записать, что власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

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«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое,», – согласился Путин.

Появление темы детства и семьи при обсуждении поправок к Конституции стало важным событием, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Для меня это было несколько неожиданно. Тема семьи обсуждалась и раньше, но не в связи с Конституцией. Закрепление семейных ценностей, социальных обязательств государства по отношению к детям и семье – это ключевая вещь», – сказал Журавлев. Очевидно: если в стране не будет достаточно населения, то никакого развития не будет в принципе, напомнил эксперт.

Суверенитет и миротворчество

Роль России на мировой арене как по-настоящему суверенного государства стала еще одной ключевой темой заседания. В ходе дискуссии Путин одобрил идею запрета для всех высших должностных лиц иметь счета за рубежом. «Я полностью согласен», – сказал он, отвечая на призыв по этому поводу, с которым выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора, если политики избавятся от зарубежных активов, это послужит укреплению суверенитета страны, наряду с ранее предложенными мерами – такими, как запрет на второе гражданство.

Косачев перечислил тех, кого дожна коснуться новая мера: министры, губернаторы, федеральные чиновники высшего уровня, сенаторы, депутаты, судьи, прокуроры и федеральный омбудсмен. Как уже было сказано выше, Путин предложил внести в список и главу государства.

«Это прежде всего защита от возможного внешнего давления, от шантажа и угроз. И через эту меру – защита прав и интересов всех россиян, которые вверяют им свои судьбы», – цитировал Косачева ТАСС.

Президент, в свою очередь отметил: «Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было». Путин также призвал добавить к запретному списку и самого главу государства.

Одобрил Путин и другое предложение Косачева – о расширении полномочий Конституционного суда (КС). Напомним, речь идет о праве КС игнорировать решения международных инстанций, таких как Страсбургский суд, если они противоречат нашему праву. Косачев предложил распространить это правило и на вердикты других судов и арбитражей иностранных государств. Как пример сенатор привел недавний вердикт суда в Гааге, обязавшего Москву платить 50 млрд долларов по иску экс-акционеров ЮКОСа. Такие «деструктивные решения очевидно будут тиражироваться», – предупредил Косачев.

Президент сказал: «Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела».

Страна-миротворец вступится за соотечественников

С темой суверенитета на заседании пересекалась и тема защиты соотечественников за рубежом. Ее поднял глава фонда «Русский мир», глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Защита прав и свобод соотечественников должна быть обязанностью государства, подчеркнул депутат. По его мнению, в Конституции необходимо положение о сохранении «общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира». Президент одобрил идею Никонова. «Действительно, много наших людей проживают за границей.

Неважно уже, какой этнической группы человек – за границей все русские.

Носители русской культуры и русского языка имеют право себя так называть. Поэтому наша задача – и защищать их, и поддерживать с ними связи», – подчеркнул Путин.

Сразу два участника рабочей группы: Никонов и его коллега-депутат, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложили закрепить в Конституции роль нашей страны как государства-миротворца. Необходимо указать: целью внешней политики страны «является поддержание мира и международной безопасности», отметил Никонов. В свою очередь, Нилов призвал отметить в целом роль России в разрешении военных и политических конфликтов.

«Имея в виду наш в полном смысле этого слова особый статус на международной арене, мы, конечно, можем какие-то идеи в этой связи сформулировать. Но вы тоже подумайте над формулировками, потом как-нибудь к этому вернемся», – ответил президент Нилову.

Память о Победе требует конституционной защиты

По мнению Никонова, Россия вправе выступать в роли страны-миротворца, поскольку мы – как народ, принявший на себя всю тяжесть Второй мировой войны – «больше чем кто-либо знаем ценность человеческой жизни». Депутат предложил дополнить Конституцию следующими словами: Россия «чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества». Попытки «украсть» у страны Победу предпринимаются, но они тщетны, заметил в ответ Путин. Он подчеркнул: «Берлин-то кто штурмовал, чей флаг развевался над Рейхстагом? Этого никто не забудет».

Тем не менее, президент согласился, что нужно «активно противостоять» таким попыткам. Защита исторической правды, безусловно пойдет на благо страны, «и будет уместно это аккуратно отразить и в Основном законе», – отметил Путин.

Россию сплачивают общий язык и вера предков

О том, что объединяет россиян, в своем выступлении заговорил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он предложил начать статью 67 Конституции (в которой закрепляются основы суверенитета) со слов о «преемственности поколений, рождающих государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков». Ответственность перед идеалами предков, по его словам, «и есть достойная национальная идея». «Это будет хорошее приобретение для Основного закона», – откликнулся президент.

Глава государства поддержал и другую просьбу руководителя Эрмитажа – внести формулировку: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа». При этом Путин одобрил и другое дополнение Пиотровского: на территории России должно гарантироваться «сохранение этнокультурного и языкового многообразия». «Сочетание первого со вторым, мне кажется, очень правильно будет работать», – подчеркнул президент.

Идею этнического многообразия президент вспомнил и позже, в дискуссии с другим участником рабочей группы, главой Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

«Наша сила в том, что мы такие разные, потому что сложение положительных качеств каждого народа России дает исключительный мультипликативный эффект и укрепляет нашу страну. Именно поэтому Михаил Пиотровский и сформулировал то, чего раньше в Конституции не было, и что чрезвычайно важно для такой страны, как наша», – подчеркнул Путин. «Впервые в Конституцию будет внесено положение, согласно которому государство будет обязано защищать языковое многообразие народов России», – указал глава государства.

Гражданское общество – это не только НКО

Члены рабочей группы предложили также посвятить отдельную норму Конституции обязанности властей содействовать развитию гражданского общества. Напомним, на днях руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая также входит в рабочую группу, передала Путину предложение – внести поддержку волонтерства в перечень полномочий правительства в 114-й статье. В свою очередь, Михеева ранее предложила закрепить в той же статье обязанность кабинета министров «обеспечивать участие некоммерческих организаций (НКО) в реализации государственной политики».

В ходе нынешней встречи речь зашла уже не просто об НКО или добровольцах, а об общественном активизме в целом. «В принципе, я ничего против не имею, и исхожу из того, что волонтерское движение и НКО – это и есть часть гражданского общества», – ответил Путин. Он согласился с высказанной на заседании мыслью – под категорию «гражданского общества» также попадают правозащитное движение и адвокатская деятельность. «Гражданское общество – это более широкое понятие. Давайте посмотрим, я согласен», – подчеркнул Путин.

Когда поправки вступят в силу

На заседании также возникли и процедурные вопросы – о том, когда проводить всероссийское голосование и когда поправки должны вступить в силу.

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предположил, что поправки о социальной защите могут вступить в силу сразу. Однако другие нормы сенатор предложил узаконить лишь в 2024 году. Он напомнил, что Путин был избран два года назад при большой народной поддержке. «И простая юридическая логика приводит нас к тому, что вы как действующий президент должны исполнять обязанности в том объеме, в котором получили в 2018 году президентский мандат», – пояснил Клишас.

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Но Путин возразил: все поправки должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования . Он напомнил, что действующий глава государства наделен определенными полномочиями.

«Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, – указал Путин. – И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования».

Действующее законодательство позволяет внести поправки после принятия Госдумой, Советом Федерации, двумя третями законодательных собраний регионов РФ и, наконец, подписи президента, однако в виду важности этих поправок решено, чтобы они вступили в силу только после подведения итогов голосования, «которое есть ни что иное, как плебисцит», указал Путин. «Это самое главное. И мы должны это соблюсти. И после этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию», – пообещал он.

Клишас также отметил, что остается открытым вопрос даты общероссийского голосования. «Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», – сказал сенатор.

«Логика выбора здесь была достаточно простой – к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха», – продолжил он, добавив, что 24 апреля у мусульман начинает месяц Рамадан. Уже после заседания было объявлено, что Путин согласился с датой 22 апреля, – причем, этот день решено объявить выходным.