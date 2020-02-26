Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только после общероссийского голосования

Президент Владимир Путин заявил, что закон о поправках в Конституцию должен вступить только после общероссийского голосования.

Президент заявил, что поправки в Основной закон в случае одобрения на голосовании должны распространиться на действующих президента, Госдуму и другие органы власти.

Глава государства также попросил обобщить весь массив предложений по Конституции, чтобы каждая идея могла быть реализована на уровне соответствующего ведомства, передает ТАСС.

«Давайте мы это обобщим как следует еще раз, доработаем», – сказал глава государства.

Путин отметил, что разные предложения могут быть реализованы путем внесения соответствующих норм в разные законодательные кодексы и законы.

«Что-то может быть реализовано и на уровне правительства уже сегодня, просто соответствующим образом будут сформулированы поручения правительства, и т.д», – сказал президент.

Глава государства отметил, что сейчас у него есть определенные полномочия, которые прописаны в Конституции, в данном случае поправки часть полномочий передают Госдуме и Совфеду.

«Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание. И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования», – сказал Путин.

Также глава государства поддержал идею развить в Конституции тему запрета отчуждения территорий страны, передает РИА «Новости».

«Полностью согласен с этим предложением, вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИД вести работы по демаркации границы», – отметил он.

Путин пояснил, что такая работа ведется почти на постоянной основе, особенно с государствами бывшего СССР.

В ходе встречи с президентом сенатор Андрей Клишас предложил провести всероссийское голосование 22 апреля.