Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предложено провести 22 апреля

Сенатор Андрей Клишас в ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом Владимиром Путиным предложил провести голосование по поправкам 22 апреля и сделать этот день выходным.

«Остается открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», – обратился Клишас к президенту, передает ТАСС.

Клишас также предложил главе государства после принятия поправок исполнять обязанности в том объеме, который Путин получил в 2018 году, передает РИА «Новости».

В среду в ходе встречи президента с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию глава государства согласился внести в Конституцию тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в основном законе особого отношения к детям.