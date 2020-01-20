В Конституцию предложено внести норму об ограничении президентства всего двумя сроками

В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.

«Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков», – говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.

«Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», – говорится в документе.

Ранее в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.