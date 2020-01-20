Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии [Андрей] Клишас, [Павел] Крашенинников и [Талия] Хабриева», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета.

Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию, предложив, в частности, наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство.

Также, согласно предложению Путина, президент не сможет отклонить поддержанные депутатами кандидатуры.

Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, ввести в документ норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также Путин не исключил, что рабочая группа по изменениям в Конституцию может предложить и другие поправки, помимо озвученных им в ходе послания Федеральному собранию.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе.