Путин не исключил изменений в Конституции помимо предложенных им в послании

Президент Владимир Путин не исключил, что рабочая группа по изменениям в Конституцию может предложить и другие поправки, помимо озвученных им в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Я думаю, что текстуально оформить те предложения, которые уже сформулированы президентом в послании Федеральному собранию, мы сможем в самое ближайшее время. Но президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения. Задача рабочей группы - собрать эти предложения, оценить их, предметно обсудить, в том числе с представителями общественности», – заявил Клишас после заседания рабочей группы, передает ТАСС.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусств и спорта, представители регионов.