Путин распорядился создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», сообщил Кремль.

Документ опубликован на сайте Кремля. Путин распорядился «образовать рабочую группу» и утвердить ее «прилагаемый состав». Данное «распоряжение вступает в силу со дня его подписания».

Сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева, передает РИА «Новости».

Состав рабочей группы указан в документе.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично.

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