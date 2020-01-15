Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию, в котором обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

На оглашение послания приглашены около 1,3 тыс. человек. Это члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации, передает РИА «Новости».

Выступление президента транслируют основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили час. Для освещения мероприятия аккредитовались порядка 900 российских и зарубежных журналистов.

Кроме того, к инициативе ОНФ по организации просмотра послания президента подключилась самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая компании Maer group. Видеотрансляция послания президента будет вестись в режиме ленты новостей. Акцент будет сделан на главных тезисах послания, передает ТАСС.

В ОНФ отметили, что россияне увидят тезисы послания на крупнейших экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городах.

Большинство парламентариев и экспертов сошлись во мнении, что основной темой послания президента Федеральному собранию станет социальная сфера, демография, борьба с бедностью, здравоохранение и реализация национальных проектов. Кроме того, одной из ключевых может стать тема мира и безопасности в условиях внешнеполитической нестабильности, особенно на Ближнем Востоке.

Известно, что текст послания Путин написал лично. Кроме того, в этом году оглашение послания проходит раньше обычного, в ходе обращения президент должен уточнить причину такого решения.