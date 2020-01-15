Путин предложил изменить порядок назначения правительства России

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства.

«Практически все фракции, представленные в Государственной думе, считают, что Федеральное Собрание готово взять на себя бОльшую ответственность за формирование правительства, а значит, взять на себя и бОльшую ответственность за ту политику, которое это правительство проводит», – отметил президент.

Глава государства напомнил, что в соответствии со ст.111 и ст.112 Конституции РФ президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства России, а затем по его, председателя правительства, представлению – всех вице-премьеров и федеральных министров», – сказал Путин.

При этом за президентом России должно оставаться право освобождать от должности премьера и его замов, подчеркнул Путин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД