Россия отреагировала на решение суда Гааги о выплате 50 млрд евро акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы российской стороны по данному делу. В Минюсте заявили, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 млрд долларов, однако это решение тогда отменил Окружной суд Гааги. Теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено, передает РИА «Новости».

После решения суда в Минюсте заявили, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе, передает ТАСС.

Подчеркивается, что Россия по-прежнему считает экс-акционеров ЮКОСа недобросовестными инвесторами, получившими контроль над активами «с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц», однако суд проигнорировал этот факт.

«В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», – добавили в ведомстве.

В Минюсте подчеркнули, что Россия «продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов».

Напомним, в 2014 году третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 50 млрд долларов, однако это решение отменил Окружной суд Гааги.

Сразу после решения третейского суда экс-акционеры нефтяной компании обратились в суды ряда европейских стран с требованием арестовать российское государственное имущество. В июне 2015 года арест на некоторые активы, которые сочли российскими, наложили во Франции и Бельгии.

Россия аргументировала свою позицию тем, что бывшие акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и управляли активами компании через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались «контролирующие всех и вся олигархи», в середине – компании-пустышки в так называемых налоговых гаванях, а в самом низу – сама НК «ЮКОС».

Кроме того, по мнению российской защиты, ошибочно само по себе рассмотрение этого спора в Гааге, так как российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле ЮКОСа.