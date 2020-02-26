Эксперт: Новые конституционные нормы определяют стабильность общества

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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

Британия активизирует свою деятельность по всему мируФото: Alberto Pezzali/Global Look Press
Борис Джонсон решил провести самую масштабную ревизию внешнеполитических приоритетов Британии со времен холодной войны, которая затронет вопросы дипломатии, экономики и обороны. Чем вызвано решение британского премьера и как оно скажется на отношениях Лондона с Россией и остальным миром? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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              Эксперт: Новые конституционные нормы определяют стабильность общества

              26 февраля 2020, 22:25

              Текст: Игорь Кравченко

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              Закрепление в Конституции социальных обязательств государства по отношению к семье и детям - это ключевой момент, определяющий дальнейшее развитие страны. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заседание рабочей группы по подготовке поправок к Конституции с участием президента.

              Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что появление темы детства и семьи при обсуждении поправок к Конституции стало важным событием. «Для меня это было несколько неожиданно. Тема семьи обсуждалась и раньше, но не в связи с Конституцией. Закрепление семейных ценностей, социальных обязательств государства по отношению к детям и семье – это ключевая вещь», – сказал Журавлев. Очевидно: если в стране не будет достаточно населения, то никакого развития не будет в принципе, напомнил эксперт.

              Крайне важным Журавлев также считает тот факт, что рабочая группа взялась за тему регулирования трудовых отношений, в том числе и в рамках трехсторонней комиссии – правительство, работодатели и профсоюзы.

              «Должно быть равновесие трудовых отношений, о чем говорилось на заседании. Одинаково должны быть защищены права работника и права предпринимателя. Если пережать какую-либо из сторон, возникнет тотальная эксплуатация, либо предприниматели разбегутся, поскольку им станет невыгодно заниматься бизнесом», – пояснил собеседник. Причем, по его словам, создание такого баланса – это, скорее, не задача самой Конституции, а вопрос ее добросовестного исполнения.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в ходе встречи с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию, глава государства Владимир Путин согласился внести в Основной закон тезис об уважении труда, поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников и выразил поддержку идее о закреплении в Основном законе особого отношения к детям.

              Из других тем, которые были подняты на заседании, Журавлев особо отметил перераспределение полномочий между президентом и Федеральным собранием. «Очень важно, каким будет соотношение полномочий президента и парламента, какой будет роль Госсовета. Во многом это вопрос организации не только государства, но и общества. Формирование обновленной политической административной системы – это шаг вперед. У нас партийная система создавалась на вырост. Мы образовывали партии, не давая ответ, какую роль они играют в нашей политической системе», – сказал Журавлев.

              Теперь может появиться новая конфигурация власти, новое значение получит Госсовет, отметил эксперт: все это во многом может повлиять на развитие партий, которые отражают интересы разных слоев общества и должны играть более важную роль в парламенте. «Равновесие элитных групп, социальных слоев – это основа стабильности общества. Это равновесие определяется именно конституционными нормами», – считает эксперт.


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