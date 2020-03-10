Госдума поддержала поправки законопроекта об изменениях в Конституцию

Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, в том числе предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий России и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

Речь идет о более чем 110 поправках. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в Конституции, передает ТАСС.

На отдельное голосование была вынесена поправка об упоминании в Основном законе Бога, а также о создании условий для детей.

Ранее блок поправок был рекомендован к принятию профильным комитетом по государственному строительству и законодательству.

Во вторник депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил перенести дату выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции России особого отношения к детям. В Совфеде разъясняли необходимость упоминания детей в Конституции