Предложено провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил перенести дату выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Карелин считает, что «было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Карелин заявил на пленарном заседании Госдумы, что «Конституция, за изменения в которую мы будем голосовать (сегодня), дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации», передает ТАСС.

Потому он считает, что «было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о Конституции. По словам Володина, она будет рассмотрена во вторник, передает РИА «Новости».

Он также выразил благодарность лидерам фракций за поступившие от их депутатов предложения, которые вошли в законопроект при подготовке ко второму чтению.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы.

На прошлой неделе все руководители думских фракций встретились с президентом России Владимиром Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию найдены.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в Конституцию прогрессивным. Жириновский тогда заявил, что ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности его фракции рассматривать законопроект «во втором и третьем чтениях».

Политолог Дарья Кислицына в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что парламентские партии внесли множество поправок, многие из которых в итоге были приняты, «если уж не буквально, то по духу».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какую роль сыграла оппозиция в поправках к Конституции.