Эксперт рассказал о попытке КПРФ торговаться с президентом

«Жалобы коммунистов по поводу поправок в Конституцию – это попытка шантажа на фоне предстоящей встречи с президентом. Их поправки учтены», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя жалобы членов КПРФ на то, что предложенные думской фракцией поправки не вошли в итоговый законопроект по изменениям в Основной закон.

«Такое впечатление, что накануне второго чтения по поправкам в Конституцию зюгановцы решили взвинтить ставки. Напомню, кстати, что на четверг запланирована встреча президента с лидерами парламентских фракций, где естественно будет и Зюганов. И сегодня он устами своих активистов старается демагогически обострить повестку. Это обычная для него манера политического шантажа», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Видимо, лидер КПРФ понимает, что это последний раз, когда он может что-то попросить у президента», – добавил Мартынов. Он также обратил внимание на то, что многие идеи и предложения депутатов-коммунистов вошли в окончательный законопроект по поправкам в Конституцию.

«Например, парламентский контроль за деятельностью правительства. Эту поправку предложил член фракции КПРФ Юрий Афонин. Или другой их тезис о том, что Россия – правопреемница СССР. Это вошло в список поправок. Возможно, коммунисты за буквой Конституции не видят каких-то своих терминов. Но в Основном законе страны и не может быть партийной терминологии», – отметил эксперт.

«И не коммунисты ли всегда говорили о запрете для чиновников иметь иностранное гражданство, недвижимость и счета за рубежом? Это то, что они декларируют уже много лет подряд. Так что все их жалобы – это не более чем попытка шантажа и торговли накануне встречи с президентом», – резюмировал Мартынов.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что ни одна существенная поправка, предложенная КПРФ и лево-патриотическими силами, не была поддержана. Удальцов сделал вывод, что в таком случае поддерживать конституционную реформу нельзя. Заявление Удальцова поддержал в своем Telegram-канале Максим Шевченко.

Ранее сообщалось о жалобах представителей фракции КПРФ на то, что предложенные ими корректировки в Основной закон не были учтены во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию.

Так, ко второму чтению от фракции КПРФ поступило 80 предложений, 22 из которых были учтены полностью или частично. Среди них – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, создание условий для ведения здорового образа жизни.

Также учтены поправки относительно гарантий на образование в течение всей жизни и защите инвалидов.Кроме того, учтены поправки о запрете лицам, занимающим государственные должности, иметь иностранные счета.

Напомним, второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. В случае одобрения законопроекта о поправках Конституционным судом, состоится Всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.