Голосование по Конституции проведут после положительного заключения КС

В тексте президентских поправок к проекту Конституции говорится, что общероссийское голосование состоится только в случае положительного заключения Конституционного суда (КС) на законопроект.

КС обязан не позднее семи дней после направления президентом запроса дать заключение по главам 1, 2 и 9 Конституции, передает ТАСС.

«В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений настоящего закона или несоответствия порядка вступления в силу статьи 1 настоящего закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится», – говорится в тексте поправки.

Прием поправок к Конституции завершается 2 марта, продлеваться этот срок не будет. Второе чтение запланировано на 10 марта, 11 марта – третье чтение, всероссийское голосование должно пройти 22 апреля.