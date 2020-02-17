Срок приема поправок в Конституцию продлили до 2 марта

Совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию продлен до 2 марта, сообщила глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в Конституцию Галина Хованская.

«Да, продлили», – передает ее слова РИА «Новости».

Изначально срок приема поправок был ограничен 14 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что второе чтение проекта о поправке в Конституцию может пройти 10 марта.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил Совету нижней палаты парламента продлить до 2 марта срок представления поправок.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, высказавшись в том числе в пользу продления срока приема поправок в Конституцию, хотя и призвал не затягивать это.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.