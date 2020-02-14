В Госдуме предложили продлить до 2 марта срок приема поправок к Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил Совету нижней палаты парламента продлить до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции, сообщил глава комитета Павел Крашенинников.

«Сегодня комитет направил в Совет Государственной думы решение с предложением продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта... об изменении конституции – до 2 марта 2020 года», – сказал Крашенинников, передает РИА «Новости».

По его словам, такое решение было принято по итогам состоявшейся в четверг встречи рабочей группы по поправкам в конституцию с президентом Владимиром Путиным, на которой глава государства дал согласие об отложении срока второго чтения законопроекта о поправке в Основой закон страны.

«При этом отмечалось, что сроки должны быть достаточными, чтобы рассмотреть и проработать поступающие предложения, но затягивать этот процесс не нужно», – добавил Крашенинников.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Президент поддержал среди прочего идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение закрепить упоминания в Основном законе молодежной политики и упоминание обязательной индексации зарплат. Путин также призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

В завершение встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин отметил, что есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.