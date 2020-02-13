Путин поддержал идею закрепления в Конституции защиты данных россиян

Президент Владимир Путин поддержал идею президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской сделать информационные технологии и оборот данных россиян предметом ведения деятельности России как государства. Об этом глава государства сказал во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

«Согласен, это важно. Я согласен с вами в этой части, согласен полностью», – сказал Путин на встрече с рабочей группой в четверг, передает ТАСС.

По данным Касперской, представители IT-отрасли разработали поправку, касающуюся статьи 71 в третьей главе. В статью предлагается внести норму о том, что в ведении федерального центра находятся информационные технологии и оборот данных. «Потому что оборот данных и защита данных граждан – это, как мне кажется, дело государственное и должно находиться в ведении государства. В дальнейшем уже это позволит формировать актуальную нормативно правовую базу для других законов», – сказала она.