Конституция России станет ответом на вызовы времени

Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.

Зачем вообще нужно было изменять Конституцию? Хотя Путин говорил об этом в своем послании месяц назад, в четверг он сформулировал максимально просто: «Надо ответить на вызовы времени... Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции – в том числе в Основном законе». Причем жизнь поменялась «и с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, и нашего статуса», сказал он.

«Нам сложно было некоторые вещи сформулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо с местом нашей страны в мире», заявил президент, говоря о Конституции еще прошлого века:

«Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе... Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии... Мы могли только в общем виде сформулировать социальные гарантии. Та же индексация пенсий, или МРОТ и так далее - невозможно было тогда это написать в Основном законе. А сейчас мы имеем такую возможность. Сейчас у нас экономика в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит должны это сделать».

Для самого Путина принципиально важным является закрепление в Конституции социальных гарантий,

а в качестве наглядного примера «того, чего не было», он привел отсутствие в 1993 году интернета. Но точно также мог бы сказать и о том, что тогда не была такой чувствительной для общества проблема экологии, как сейчас, не были развиты гражданские инициативы - НКО и волонтерство. А обо всем этом шла речь в четверг, когда те или иные выступавшие предлагали прописать их поддержку или упомянуть об их значении в Конституции.

Поправки в Конституции обсуждаются уже несколько недель, решено продлить их обсуждение еще, отодвинув на некоторое время рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме. На встрече с рабочей группой по поправкам Путин сказал, что их поступило уже более 500. А руководители группы уточнили, что их уже больше и постоянно поступают новые. И хотя обсуждение не будет и слишком затянутым, уже понятно, что разнообразие тем, которые затрагивают поправки огромно.

Все они группируются вокруг нескольих основных направлений. Ключевые из них задал сам Путин. Первое – это укрепление социального характера государства, социальных обязательств и гарантий гражданам. Второе - принципы управления и контроля чиновников - реформирование взаимодействия различных ветвей и уровней власти (включая сюда и новые ограничения для чиновников и депутатов, связанные, например, с иностранным гражданством). О них президент подробно говорил в своем послании.

Но теперь к его предложениям добавляются другие, вносятся расширяющие их уточнения, в общем идет работа как над поправками к поправкам, так и над новыми предложениями.

Например, на нынешнем заседании президенту подробно рассказывали о новых механизмах взаимодействия местного самоуправления с остальными уровнями власти, то есть вписывании его в единую систему публичной власти. Шла речь и о наделении Совета федерации правом не просто проводить консультации с президентом при назначении министров силового блока, но и давать согласие на их назначение. Путин оценил этот шаг как преждевременный, допустив, что со временем к такой процедуре можно будет перейти.

Наиболее разнообразным является условный третий блок обсуждаемых поправок. Он касается ценностной, морально-этической и идеологической стороны Конституции.

Причем как ее преамбулы, так и ряда статей. К нему можно отнести предложение записать в Основном законе статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне, поддержку проживающих за границей соотечественников, отметить важность русской культуры, необходимость научно-технического развития, значение традиционных ценностей и государствообразующую роль русского народа, дать определение брака как союза мужчины и женщины – и множество других поправок.

Тут есть два подхода. Кто-то считает, что Конституция это не место для общих деклараций и формулировок, а кто-то, наоборот, видит в Основном законе не просто юридический, но и важнейший ценностный документ. Путину явно ближе позиция вторых: не случайно в четверг он сказал о том, что Конституция это не простой закон, что «он в значительной степени носит политический, даже морально-этический характер».

Путин говорил об этом еще и для того, чтобы подчеркнуть важность того, что в рабочей группе присутствуют представители всех страт общества и профессиональных сообществ, которые знают, чем живут и что думают те или иные сословия и корпорации. Наиболее яркой в четверг, была, кстати, речь доктора Рошаля, который выступал и от самого себя, и, по сути, от всего врачебного сообщества.

Широкое обсуждение нужно не для галочки, а потому что оно действительно поднимает важные вопросы и проблемы. Ведь люди говорят как о наболевшем у них, как у профессионалов, специалистов, так и о том, что волнует их как граждан (и это уже моральные и ценностные темы). Поэтому даже то, что не войдет в итоге в Основной закон, не будет потеряно, будет услышано и использовано – на это Путин специально обратил внимание:

«Если что-то не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать, допустим, несколько кейсов. Одну группу направить в Государственную Думу, Совет Федерации, вторую группу в регионы и муниципалитеты и в правительство, безусловно, на предмет, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций, для того чтобы учесть в своей работе, для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно».

Собственно говоря, сама работа над поправками позволяет провести анализ волнующих общество проблем – не сиюминутных, а стратегических, «вечных тем», которые на самом деле имеют огромное значение для самочувствия народа и его уверенности в будущем. Отношение к этим фундаментальным ценностям должно быть обозначено в Конституции. И сейчас как раз тот момент, когда можно и нужно уточнить или дополнить ее формулировки.

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«Может, не все можно сформулировать в Основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете и отразить в законе – чрезвычайно важная вещь, потому что в конечном итоге это будет тем, что объединяет страну», - сказал Путин. Поправки действительно могут не только отладить баланс власти, укрепить суверенитет и социальные гарантии, но и упрочить народное единство. Когда люди увидят, что в Конституцию добавляется то, что они и хотели бы там увидеть.