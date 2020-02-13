Конституция России станет ответом на вызовы времени

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13 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Прибалтийские порты теряют российские деньги

Россия заменила прибалтийские порты российскими Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские порты продолжают отвоевывать грузы у прибалтийских. Некогда крупнейший в регионе Рижский порт потерял в январе сразу четверть грузооборота. У Вентспилсского порта потери еще значительней. У литовской Клайпеды ситуация чуть лучше, но только за счет Белоруссии, которая не по-братски избегает российские порты. Что еще может сделать Россия для полного замещения прибалтийских портов своими?  Подробности...
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Минобороны России отговорило Финляндию вступать в НАТО

Президент России Борис Ельцин и президент Финляндии Мартти Ахтисаари Фото: ТАСС
Как утверждают финские журналисты, изучившие материалы своего МИД, в 1990-х годах Финляндия хотела воспользоваться слабостью России и всерьез рассматривала возможность вступления в НАТО. В итоге этого не произошло − финнов удалось отговорить, причем на примере все-таки вступивших в альянс стран Прибалтики. Что же произошло?  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику

Успехи сирийской армии в последнее время крайне встревожили ТурциюФото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Очередное политическое обострение вокруг ситуации в Сирии, а именно вокруг Идлиба, выглядит отнюдь не случайным. Турецкая и сирийская армии порою вступают в прямые боевые столкновения, президент Турции выступает с грозными заявлениями в адрес Москвы – и все это прямо связано со стратегическим успехом сирийских военных. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В войне против Дамаска Эрдоган потерпит поражение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-турецкие отношения испытывают проверку на прочность. Виной всему стало наступление войск Асада в Идлибе – а также блеф, которым занимается турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности...
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Западный мир стал непредсказуем

Антон Крылов, журналист
Самое неприятное как для истеблишмента, так и для народных масс – к власти в западном мире уже довольно скоро может прийти какая-нибудь совсем маргинальная сила, которая через несколько лет объявит свое учение всесильным, потому что верным. Подробности...
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Если придут нас завоевывать, будем флажками махать

Сергей Лукьяненко, писатель
Россия держится на трех вещах: русском языке, памяти о Победе и гордости за покорение космоса. Все три опоры и стали выбивать. Практически одновременно. И не ради уничтожения прошлого, ради уничтожения будущего. Подробности...
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              Конституция России станет ответом на вызовы времени

              Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к Конституции   13 февраля 2020, 23:30
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.

              Зачем вообще нужно было изменять Конституцию? Хотя Путин говорил об этом в своем послании месяц назад, в четверг он сформулировал максимально просто: «Надо ответить на вызовы времени... Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции – в том числе в Основном законе». Причем жизнь поменялась «и с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, и нашего статуса», сказал он.

              «Нам сложно было некоторые вещи сформулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо с местом нашей страны в мире», заявил президент, говоря о Конституции еще прошлого века:

              «Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе... Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии... Мы могли только в общем виде сформулировать социальные гарантии. Та же индексация пенсий, или МРОТ и так далее - невозможно было тогда это написать в Основном законе. А сейчас мы имеем такую возможность. Сейчас у нас экономика в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит должны это сделать».

              Для самого Путина принципиально важным является закрепление в Конституции социальных гарантий,

              а в качестве наглядного примера «того, чего не было», он привел отсутствие в 1993 году интернета. Но точно также мог бы сказать и о том, что тогда не была такой чувствительной для общества проблема экологии, как сейчас, не были развиты гражданские инициативы - НКО и волонтерство. А обо всем этом шла речь в четверг, когда те или иные выступавшие предлагали прописать их поддержку или упомянуть об их значении в Конституции. 

              Поправки в Конституции обсуждаются уже несколько недель, решено продлить их обсуждение еще, отодвинув на некоторое время рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме. На встрече с рабочей группой по поправкам Путин сказал, что их поступило уже более 500. А руководители группы уточнили, что их уже больше и постоянно поступают новые. И хотя обсуждение не будет и слишком затянутым, уже понятно, что разнообразие тем, которые затрагивают поправки огромно.

              Все они группируются вокруг нескольих основных направлений. Ключевые из них задал сам Путин. Первое – это укрепление социального характера государства, социальных обязательств и гарантий гражданам. Второе - принципы управления и контроля чиновников - реформирование взаимодействия различных ветвей и уровней власти (включая сюда и новые ограничения для чиновников и депутатов, связанные, например, с иностранным гражданством). О них президент подробно говорил в своем послании.

              Но теперь к его предложениям добавляются другие, вносятся расширяющие их уточнения, в общем идет работа как над поправками к поправкам, так и над новыми предложениями.

              Например, на нынешнем заседании президенту подробно рассказывали о новых механизмах взаимодействия местного самоуправления с остальными уровнями власти, то есть вписывании его в единую систему публичной власти. Шла речь и о наделении Совета федерации правом не просто проводить консультации с президентом при назначении министров силового блока, но и давать согласие на их назначение. Путин оценил этот шаг как преждевременный, допустив, что со временем к такой процедуре можно будет перейти.

              Наиболее разнообразным является условный третий блок обсуждаемых поправок. Он касается ценностной, морально-этической и идеологической стороны Конституции.

              Причем как ее преамбулы, так и ряда статей. К нему можно отнести предложение записать в Основном законе статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне, поддержку проживающих за границей соотечественников, отметить важность русской культуры, необходимость научно-технического развития, значение традиционных ценностей и государствообразующую роль русского народа, дать определение брака как союза мужчины и женщины – и множество других поправок.

              Тут есть два подхода. Кто-то считает, что Конституция это не место для общих деклараций и формулировок, а кто-то, наоборот, видит в Основном законе не просто юридический, но и важнейший ценностный документ. Путину явно ближе позиция вторых: не случайно в четверг он сказал о том, что Конституция это не простой закон, что «он в значительной степени носит политический, даже морально-этический характер».

              Путин говорил об этом еще и для того, чтобы подчеркнуть важность того, что в рабочей группе присутствуют представители всех страт общества и профессиональных сообществ, которые знают, чем живут и что думают те или иные сословия и корпорации. Наиболее яркой в четверг, была, кстати, речь доктора Рошаля, который выступал и от самого себя, и, по сути, от всего врачебного сообщества.

              Широкое обсуждение нужно не для галочки, а потому что оно действительно поднимает важные вопросы и проблемы. Ведь люди говорят как о наболевшем у них, как у профессионалов, специалистов, так и о том, что волнует их как граждан (и это уже моральные и ценностные темы). Поэтому даже то, что не войдет в итоге в Основной закон, не будет потеряно, будет услышано и использовано – на это Путин специально обратил внимание:

              «Если что-то не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать, допустим, несколько кейсов. Одну группу направить в Государственную Думу, Совет Федерации, вторую группу в регионы и муниципалитеты и в правительство, безусловно, на предмет, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций, для того чтобы учесть в своей работе, для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно».

              Собственно говоря, сама работа над поправками позволяет провести анализ волнующих общество проблем – не сиюминутных, а стратегических, «вечных тем», которые на самом деле имеют огромное значение для самочувствия народа и его уверенности в будущем. Отношение к этим фундаментальным ценностям должно быть обозначено в Конституции. И сейчас как раз тот момент, когда можно и нужно уточнить или дополнить ее формулировки.

              «Может, не все можно сформулировать в Основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете и отразить в законе – чрезвычайно важная вещь, потому что в конечном итоге это будет тем, что объединяет страну», - сказал Путин. Поправки действительно могут не только отладить баланс власти, укрепить суверенитет и социальные гарантии, но и упрочить народное единство. Когда люди увидят, что в Конституцию добавляется то, что они и хотели бы там увидеть.


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