Путин предложил подумать о закреплении в Конституции статуса державы-победительницы

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. Президент Владимир Путин отметил важность вопроса, заявив, что нужно подумать над этим.

«Я вашу позицию разделяю, публично об этом говорю. Попытки переписать историю вредны и имеют определенный подтекст – как вы правильно сказали, они рассчитаны на сегодняшний и завтрашний день. Акция «Бессмертный полк» подтверждает ваши слова – о том, как глубока в сердце нашего народа благодарность победителям. Мы должны это чаще повторять», – сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по поправкам в Конституции, трансляцию которой ведет «Россия 24».

Он напомнил, что в архивных документах «прямо сформулированы цели гитлеровцев» в отношении населения страны.

«Нас бы просто никого не было. Это мы не должны забывать никогда. Поэтому всегда будем благодарны победителям. Нужно ли в Конституции это отмечать и где – об этом нужно подумать», – сказал Путин.

Пушков выступил с этим предложением еще в конце января.