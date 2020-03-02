Названа дата третьего чтения по поправкам к Конституции

Госдума 11 марта планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции, заявил первый вице-спикер Иван Мельников.

«10 марта в 9 утра заседание Совета Думы, а в 12 – пленарное заседание (на котором планируется рассмотреть документ во втором чтении). А третье чтение, если второе пройдет успешно, 11 числа в 10 утра», – передает его слова ТАСС.

Прием поправок к Конституции завершается 2 марта, продлеваться он не будет.

Второе чтение запланировано на 10 марта, а всероссийское голосование предложено провести 22 апреля.