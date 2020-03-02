Госдума получила поправки Путина ко второму чтению проекта о Конституции

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента России Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, они изложены на 24 страницах, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что предложения направлены в комитет по госстроительству и законодательству. Часть из них прозвучала во время встреч Путина с инициативной группой.

Володин также подчеркнул, что срок приема поправок к законопроекту об изменениях в конституции больше продлеваться не будет.

В середине февраля Совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.

Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование предложено провести 22 апреля.