Эксперт: В пакете поправок к Конституции учтены многие предложения КПРФ

Парламентские партии внесли так много поправок, что их и не могли принять в полном объеме. Однако многие из них учтены, если уж не буквально, то по духу. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Так она прокомментировала жалобы коммунистов на то, что их важные поправки к Конституции якобы проигнорированы.

«Это достаточно популистский метод. Сейчас любой, кто высказывал хоть какие-то идеи, может пожаловаться, что его игнорируют. Но очевидно, что весь поступивший объем поправок не может быть отражен в Основном законе. Что касается конкретно КПРФ, то у них был один из самых обширных пакетов предложений», – заявила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Из озвученных коммунистами идей учтена ежегодная индексация пенсий, а также «история про повышение роли парламента, парламентского контроля, создание систем сдержек и противовесов, баланс власти», отметила эксперт. «Кроме того, учли предложение КПРФ о государствообразующей роли русского народа как титульной нации», – подчеркнула Кислицына, добавив, что некоторые идеи КПРФ не были учтены в связи с тем, что они вошли в состав более общих предложений, либо вообще не подходили для Конституции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что ни одна существенная поправка от КПРФ и левопатриотических сил не была поддержана. Ранее также сообщалось о других жалобах представителей фракции КПРФ на то, что предложенные ими корректировки не были учтены во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию.

Напомним, что ко второму чтению проекта поправок от думской фракции КПРФ поступило 80 предложений, 22 из которых были учтены полностью или частично. Среди них – обеспечение доступности и качества медицинской помощи, создание условий для ведения здорового образа жизни.

Также в проекте поправок говорится о парламентском контроле за деятельностью правительства. Эту поправку предложил член думской фракции КПРФ Юрий Афонин. В Конституции предлагается закрепить тезис о том, что Россия – правопреемница СССР, чего давно добивались коммунисты. В КПРФ, кроме того, призывали ввести для чиновников запрет иметь иностранное гражданство, недвижимость и счета за рубежом. Все это тоже перечислено теперь в проекте.

«Жалобы коммунистов по поводу поправок в Конституцию – это попытка шантажа на фоне предстоящей встречи с президентом. Их поправки учтены», – заметил по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

Кислицына отметила высокую активность и других оппозиционных парламентских партий – и «Справедливая Россия», и ЛДПР тоже внесли достаточно большой пакет предложений. Все они были учтены буквально или по смыслу, тем более, что они во многом совпадали с просьбами коммунистов.

«Ключевым предложением ЛДПР тоже стала поправка про индексацию пенсии, про расширение полномочий Совета Федерации, в том числе про полномочия СФ в процедуре назначения прокуроров. Один из ключевых тезисов, как и у КПРФ – это запрет для чиновников на иностранное гражданство, недвижимость и собственность», – напомнила эксперт ЭИСИ.

В свою очередь, «Справедливая Россия» («СР») предложила достаточно много социальных и гуманитарных поправок, отметила собеседница.

«Это все, что касается культуры, которая является уникальным наследием многонационального народа. Ясно, что культура должна поддерживаться, охраняться государством. Кроме того, власти не должны допускать фальсификации истории. Еще от «СР» поступили предложения по адресной социальной поддержке, обязательном социальном страховании. В той или иной форме эта идея тоже найдет свое воплощение. Вполне естественно и то, что были учтены пожелания «СР» о расширении роли Госсовета», – подытожила Дарья Кислицына.