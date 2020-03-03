Комитет Госдумы одобрил ряд поправок в Конституцию

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать ряд предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к законопроекту об изменениях в Конституции.

В частности, одобрена поправка о защите территориальной целостности страны, которая предусматривает запрет на действия, которые ведут к отчуждению территорий, передает ТАСС.

Поправка будет внесена в статью 67 основного закона. Россия, согласно тексту статьи, «обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности», а «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Также поддержана поправка о «федеральных территориях», которую предложили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Этой поправкой предусматривается, что «на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории».

Кроме того, поддержана президентская поправка к Конституции о правопреемстве России в отношении СССР.

«РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ», – говорится в тексте поправки.

Еще одна поддержанная поправка касается государственного статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», – говорится в тексте.

Республики при этом вправе устанавливать свои государственные языки, которые могут наряду с русским языком употребляться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик.

При этом Россия «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Поддержана и поправка о том, что «культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством». Государство, по этой поправке, также обязуется защищать «культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – говорится в поправках, поддержанных комитетом.

Кроме того, комитет Госдумы поддержал президентскую поправку к Конституции о защите института брака как союза мужчины и женщины и о закреплении в основном законе страны индексацию пенсий не реже раза в год.

Накануне в профильный комитет Госдумы поступили поправки президента России Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, они изложены на 24 страницах.

Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье – на 11 марта. Всероссийское голосование предложено провести 22 апреля.