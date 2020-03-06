Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию

Глава российского государства Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы.

Путин заявил, что многие из них «говорили, что основной закон принимался в особых условиях». Об этом заявил и сам президент в послании к Федеральному собранию. Он отметил, что «ситуация в стране изменилась кардинальным образом».

«По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», – приводит его слова ТАСС.

При этом, отметил президент, «недостаточно просто провести черту под определенным этапом развития нашей страны, нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться». Путин считает, что необходимы гарантии «недопустимости новых попыток раскачки страны».

Российский лидер выразил уверенность, что ни одна из партий не хотела бы вернуться в 1990-е годы «при всем позитиве, связанным с демократизацией страны». Он напомнил о тяжелых событиях тех лет и заявил: «Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей стране, в нашем будущем, вернее».

Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул «принципиальную важность» того, чтобы обновленная Конституция «объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания». Он считает, что «получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок».

По мнению президента, в России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики. Он подчеркнул важность «поддержки семьи, ее ценности, всесторонней защиты детей, обеспечения доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраста». Путин уверен, что высокие стандарты в социальной сфере должны быть во всех регионах страны, хотя и признает, что это нелегко.

Путин сказал, что удалось найти необходимые конструктивные решения по поправкам в конституцию, которые позволят не перегружать закон. Он отметил, что не нужно вносить в Конституцию предложения, «которые, безусловно, важны, но более уместны для использования в федеральных законах, региональных, в нормативных актах правительства».

По словам президента, «абсолютно решающая роль» в вопросе поправок в Конституцию будет принадлежать населению России, «практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане» страны.

Ответственность за нарушения при голосовании по поправкам будет как на выборах.

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