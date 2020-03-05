Совфед назначил дату рассмотрения закона о поправках в Конституцию

Закон о поправках в Конституцию России внесен в проект повестки заседания Совета Федерации, которое пройдет в среду, 11 марта.

В проекте повестки отмечается, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем, окончательном чтении в тот же день, передает РИА «Новости».

Планируется, что соисполнителями закона при его рассмотрении в СФ выступят все комитеты палаты, доложит его глава Конституционного комитета, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон Андрей Клишас.

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4 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству закончил рассмотрение поправок к проекту президентского закона об изменениях Конституции и порекомендовал нижней палате парламента принять проект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. Поправки также должны получить одобрение Совета Федерации и региональных парламентов.