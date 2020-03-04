Комитет Госдумы закончил рассмотрение поправок к Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству закончил рассмотрение поправок к проекту президентского закона об изменениях Конституции.

Всего на рассмотрение поступило 390 поправок, передает ТАСС. На последнем заседании рассмотрено 87 предложений.

Комитет порекомендовал Госдуме принять проект закона о поправках к Конституции во втором чтении, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что законопроект не смогут принять без одобрения менее чем 2/3 депутатов Госдумы, 3/4 членов Совфеда, и 2/3 региональных парламентов.

Напомним, второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. После одобрения законопроекта о поправках Конституционным судом состоится всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.