Взгляд
6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
Разделы

Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
Перейти а раздел…

Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...

Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

    Чем чиновники и полицейские берут взятки

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Нидерланды высказали пожелание к договоренностям Путина и Эрдогана по Идлибу
              Бои в районе сирийского Идлиба прекратилисьВ группу риска вошли 38 российских банковВыбраны космонавты для полетов на американских корабляхСША обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
              США обвинили российского программиста во взломе соцсетиГенсек ООН пообещал приехать 9 мая в МосквуВ Москве от веселящего газа погиб чемпион Украины по шахматамЖенщина попыталась погасить ипотеку купюрами 1995 года
              Онкологов обяжут перепроверять в Москве диагнозы детей из-за частых ошибокЕС захотел улучшить отношения с РоссиейКононенко назвал рекламу ФБР с Высоцким глупостьюМВД рассказало, что делать в случае кражи с банковского счета

              батальон «Сомали»


              В СБУ рассказали о роли «блондиночки» в гибели Гиви

              «хотели, но не можем»


              Новый премьер Украины объяснил слова о подаче воды в Крым

              «трехсторонний контроль»


              Трамп собрался предложить России и Китаю «смелую инициативу»

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              новый премьер украины


              Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

              ближний восток


              Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Соблюдать приличия


              Сергей Худиев: Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

              Победа в кармане?


              Антон Крылов: Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

              Что делать


              Александр Малькевич: Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

              Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к Конституции   6 марта 2020, 10:58
              Фото: Анна Исакова/ТАСС
              Текст: Анастасия Куликова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа?

              В ночь на пятницу Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы, где обсуждались поправки в Конституцию. По словам президента, «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».

              Путин также поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за то, что в самые острые моменты они готовы объединиться для решения общенациональных задач. Он отметил, что за каждым из лидеров думских фракций стоят миллионы сторонников, которые хотят процветания страны, но «подходы для достижения этих целей у каждого свои». Однако все хотят, чтобы государство было сильным и занимающим достойное место на международной арене, а общество – справедливым.

              В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ в ближайшее время намерена принять решение по вопросу о голосовании за законопроект о поправках. Он добавил, что Путин «пошел на очень ответственный шаг» – «ремонт Конституции, которая была принята после расстрела парламента и во многом носит нелегитимный характер». Так что сама идея внесения поправок, по мнению Зюганова, является «прогрессивной».

              Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что среди предлагаемых к принятию поправок нет «ни одной, где был бы какой-то отрицательный смысл», все они «несут положительное значение» и вряд ли кто-то из граждан «в чем-то увидел какой-то подвох». Он отметил «прогресс», за который «боролись веками» – «больше полномочий передается представительным органам». А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал не забывать об интересах работающих пенсионеров при реализации поправок.

              Напомним, в начале марта завершился прием предложений ко второму чтению закона о поправках в Конституцию РФ. Хотя известно, что рассмотрение пакета в Госдуме запланировано уже на 10 марта, в оппозиционной среде по инерции продолжается обсуждение всего того, что успели придумать партии для обновления Основного закона.

              На ваш взгляд

               
              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?



              Обсуждение: 62 комментария
              Так, во вторник Зюганов, до встречи с президентом, заявил о намерении «настойчиво требовать» рассмотрения еще как минимум 15 поправок, предложенных ранее коммунистами. Зюганова поддержали соратники из внепарламентской оппозиции. Лидер Левого фронта Алексей Удальцов жаловался, что вообще ни одна существенная поправка, предложенная коммунистами и левопатриотическими силами, якобы не была поддержана.

              На самом деле, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, от КПРФ в рабочую группу по подготовке поправок поступило около 114 предложений. 22 из них группа учла полностью или частично. Что касается ЛДПР и Справедливой России», то каждая из них тоже предложила по несколько десятков поправок. При этом заметная их часть была одобрена. Так, 12 учтенных поправок исходят от партии Владимира Жириновского, а 14 – от партии Сергея Миронова, подсчитала накануне Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

              «В той или иной степени или были учтены, или даже взяты дословно порядка 20% предложений той же КПРФ, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. –

              Надо признать: от коммунистов прозвучали вполне дельные предложения».

              Это же, по мнению экспертов, можно сказать вообще о системной оппозиции: звучали не только популистские предложения, но и ряд здравых идей.

              Некоторые из призывов коммунистов, которые учла рабочая группа, перечислила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, из озвученных КПРФ идей учтена ежегодная индексация пенсий. Отметим, правда, что похожие предложения о пенсиях внесли и ЛДПР со «Справедливой Россией».

              Кислицына также упомянула предложенное коммунистами «повышение роли парламента, парламентского контроля, создание систем сдержек и противовесов, баланс власти». Кроме того, указала эксперт, учтено предложение КПРФ о государствообразующей роли русских. 

              «Следует поблагодарить президента за поддержку поправки об обеспечении соцзащиты инвалидов – идеи, которую предложили коммунисты, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). – Наша поправка была чуть-чуть другая по тексту, но смысл абсолютно идентичный».

              По словам члена фракции КПРФ, речь идет о следующем: в статью Конституции, которая касается обязанностей правительства, предлагается включить пункт «обеспечение функционирования системы соцзащиты инвалидов». Эта система социальной защиты призвана обеспечить «их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации», а также создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.

              «Эта поправка должна позволить добиваться дальнейших изменений законодательства, в том числе увеличения социальной поддержки инвалидов, и при необходимости даже через Конституционный суд», – сказал Смолин. Депутат от КПРФ подчеркнул: «Даже наши коллеги из числа противников Конституции и либералов по взглядам признают, что эта поправка является позитивной, в отличие, на их взгляд, от многих других».

              На одной из прошлых встреч президента с рабочей группой глава государства одобрил идею провести всенародное голосование в будний день и объявить его выходным не за счет других дней. С таким призывом выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по делам общественных объединений.

              «Также на встрече с президентом был поддержана идея упомянуть геополитическую роль страны, – добавил Нилов. – В президентской редакции законопроекта ко второму чтению мы видим это в иной форме, но по смыслу оно абсолютно схоже с предложением ЛДПР».

              Кроме этого, лидер ЛДПР Жириновский неоднократно предлагал изменение в преамбулу с указанием государствообразующей роли русского народа, подчеркнул Нилов. «Теперь мы видим, что, не трогая преамбулу, такая поправка частично поддержана в другой редакции», – заметил собеседник. Нилов указывает, что его однопартийцы сразу же после первого чтения предложили «социальную поправку об индексации пенсий не реже раза в год». «Эту же позицию занял президент – и, как мы видим, теперь и эта поправка будет учтена», – подчеркнул депутат.

              Политолог Мартынов, однако, напоминает: ЛДПР в большей степени, нежели коммунисты, в эти дни «грешила откровенным популизмом» – чего стоил один только призыв Жириновского переименовать президента в «верховного правителя России».

              Депутат от «Справедливой России», глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что именно ей удалось «провести» через рабочую группу идею индексации пенсий. «Это действительно серьезная поправка. Она интересовала многих. Как вы знаете, с пенсиями у нас были очень тяжелые периоды», – сказала Хованская газете ВЗГЛЯД.

              Собеседница также еще надеется, что в Конституцию будет включено и требование об адресной помощи нуждающимся. «Не надо помогать тем, кто не нуждается в льготах, субсидиях и прочих государственных поощрениях. Им просто не надо мешать. Если это бизнесмен, например, то пусть занимается своим бизнесом, – подчеркнула депутат. – А вот другим адресная помощь нужна. На сегодня существует только одна система, которая достаточно эффективно работает по всей стране – субсидии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги».

              Здравые призывы, с которыми выступала системная оппозиция, «так или иначе отображены в законопроекте, который ко второму чтению президент отправил в парламент», акцентировал Мартынов. Однако, сетует эксперт, у думских оппозиционеров преобладали «веселые», шуточные или же заранее неприемлемые предложения, которые партии вбрасывали для самопиара – наподобие того же «верховного правителя».

              Ясно, что непроходной была и другая идея Жириновского – ввести в стране пост вице-президента или приравнять к «вице» пост зампреда Совета безопасности. Еще в февральском интервью ТАСС Путин сказал, что статусы вице-президента и замсекретаря Совбеза неравнозначны.

              Заигрались в популизм, по мнению политолога, и эсеры. «Также и «Справедливая Россия» пыталась активно играть на этом поле, чтобы понравиться потенциальному избирателю», – полагает Мартынов. Так, к примеру, она предложила безвозмездно выдавать каждому желающему земельный участок размером в гектар. 

              «Возможно, «Справедливая Россия» пыталась отбить кого-то из колеблющихся сторонников той же самой ЛДПР. Это игра в модном ныне европейском популистском тренде. И такой серьезный вопрос, как поправки к Конституции, не обошелся, к сожалению, без этого явления», – отметил эксперт.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД



               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............