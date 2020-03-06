Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа?

В ночь на пятницу Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы, где обсуждались поправки в Конституцию. По словам президента, «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».

Путин также поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за то, что в самые острые моменты они готовы объединиться для решения общенациональных задач. Он отметил, что за каждым из лидеров думских фракций стоят миллионы сторонников, которые хотят процветания страны, но «подходы для достижения этих целей у каждого свои». Однако все хотят, чтобы государство было сильным и занимающим достойное место на международной арене, а общество – справедливым.

В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ в ближайшее время намерена принять решение по вопросу о голосовании за законопроект о поправках. Он добавил, что Путин «пошел на очень ответственный шаг» – «ремонт Конституции, которая была принята после расстрела парламента и во многом носит нелегитимный характер». Так что сама идея внесения поправок, по мнению Зюганова, является «прогрессивной».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что среди предлагаемых к принятию поправок нет «ни одной, где был бы какой-то отрицательный смысл», все они «несут положительное значение» и вряд ли кто-то из граждан «в чем-то увидел какой-то подвох». Он отметил «прогресс», за который «боролись веками» – «больше полномочий передается представительным органам». А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал не забывать об интересах работающих пенсионеров при реализации поправок.

Напомним, в начале марта завершился прием предложений ко второму чтению закона о поправках в Конституцию РФ. Хотя известно, что рассмотрение пакета в Госдуме запланировано уже на 10 марта, в оппозиционной среде по инерции продолжается обсуждение всего того, что успели придумать партии для обновления Основного закона.

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Так, во вторник Зюганов, до встречи с президентом, заявил о намерении «настойчиво требовать» рассмотрения еще как минимум 15 поправок, предложенных ранее коммунистами. Зюганова поддержали соратники из внепарламентской оппозиции. Лидер Левого фронта Алексей Удальцов жаловался, что вообще ни одна существенная поправка, предложенная коммунистами и левопатриотическими силами, якобы не была поддержана.

На самом деле, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, от КПРФ в рабочую группу по подготовке поправок поступило около 114 предложений. 22 из них группа учла полностью или частично. Что касается ЛДПР и Справедливой России», то каждая из них тоже предложила по несколько десятков поправок. При этом заметная их часть была одобрена. Так, 12 учтенных поправок исходят от партии Владимира Жириновского, а 14 – от партии Сергея Миронова, подсчитала накануне Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«В той или иной степени или были учтены, или даже взяты дословно порядка 20% предложений той же КПРФ, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. –

Надо признать: от коммунистов прозвучали вполне дельные предложения».

Это же, по мнению экспертов, можно сказать вообще о системной оппозиции: звучали не только популистские предложения, но и ряд здравых идей.

Некоторые из призывов коммунистов, которые учла рабочая группа, перечислила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, из озвученных КПРФ идей учтена ежегодная индексация пенсий. Отметим, правда, что похожие предложения о пенсиях внесли и ЛДПР со «Справедливой Россией».

Кислицына также упомянула предложенное коммунистами «повышение роли парламента, парламентского контроля, создание систем сдержек и противовесов, баланс власти». Кроме того, указала эксперт, учтено предложение КПРФ о государствообразующей роли русских.

«Следует поблагодарить президента за поддержку поправки об обеспечении соцзащиты инвалидов – идеи, которую предложили коммунисты, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). – Наша поправка была чуть-чуть другая по тексту, но смысл абсолютно идентичный».

По словам члена фракции КПРФ, речь идет о следующем: в статью Конституции, которая касается обязанностей правительства, предлагается включить пункт «обеспечение функционирования системы соцзащиты инвалидов». Эта система социальной защиты призвана обеспечить «их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации», а также создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни.

«Эта поправка должна позволить добиваться дальнейших изменений законодательства, в том числе увеличения социальной поддержки инвалидов, и при необходимости даже через Конституционный суд», – сказал Смолин. Депутат от КПРФ подчеркнул: «Даже наши коллеги из числа противников Конституции и либералов по взглядам признают, что эта поправка является позитивной, в отличие, на их взгляд, от многих других».

На одной из прошлых встреч президента с рабочей группой глава государства одобрил идею провести всенародное голосование в будний день и объявить его выходным не за счет других дней. С таким призывом выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по делам общественных объединений.

«Также на встрече с президентом был поддержана идея упомянуть геополитическую роль страны, – добавил Нилов. – В президентской редакции законопроекта ко второму чтению мы видим это в иной форме, но по смыслу оно абсолютно схоже с предложением ЛДПР».

Кроме этого, лидер ЛДПР Жириновский неоднократно предлагал изменение в преамбулу с указанием государствообразующей роли русского народа, подчеркнул Нилов. «Теперь мы видим, что, не трогая преамбулу, такая поправка частично поддержана в другой редакции», – заметил собеседник. Нилов указывает, что его однопартийцы сразу же после первого чтения предложили «социальную поправку об индексации пенсий не реже раза в год». «Эту же позицию занял президент – и, как мы видим, теперь и эта поправка будет учтена», – подчеркнул депутат.

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Политолог Мартынов, однако, напоминает: ЛДПР в большей степени, нежели коммунисты, в эти дни «грешила откровенным популизмом» – чего стоил один только призыв Жириновского переименовать президента в «верховного правителя России».

Депутат от «Справедливой России», глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что именно ей удалось «провести» через рабочую группу идею индексации пенсий. «Это действительно серьезная поправка. Она интересовала многих. Как вы знаете, с пенсиями у нас были очень тяжелые периоды», – сказала Хованская газете ВЗГЛЯД.

Собеседница также еще надеется, что в Конституцию будет включено и требование об адресной помощи нуждающимся. «Не надо помогать тем, кто не нуждается в льготах, субсидиях и прочих государственных поощрениях. Им просто не надо мешать. Если это бизнесмен, например, то пусть занимается своим бизнесом, – подчеркнула депутат. – А вот другим адресная помощь нужна. На сегодня существует только одна система, которая достаточно эффективно работает по всей стране – субсидии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги».

Здравые призывы, с которыми выступала системная оппозиция, «так или иначе отображены в законопроекте, который ко второму чтению президент отправил в парламент», акцентировал Мартынов. Однако, сетует эксперт, у думских оппозиционеров преобладали «веселые», шуточные или же заранее неприемлемые предложения, которые партии вбрасывали для самопиара – наподобие того же «верховного правителя».

Ясно, что непроходной была и другая идея Жириновского – ввести в стране пост вице-президента или приравнять к «вице» пост зампреда Совета безопасности. Еще в февральском интервью ТАСС Путин сказал, что статусы вице-президента и замсекретаря Совбеза неравнозначны.

Заигрались в популизм, по мнению политолога, и эсеры. «Также и «Справедливая Россия» пыталась активно играть на этом поле, чтобы понравиться потенциальному избирателю», – полагает Мартынов. Так, к примеру, она предложила безвозмездно выдавать каждому желающему земельный участок размером в гектар.

«Возможно, «Справедливая Россия» пыталась отбить кого-то из колеблющихся сторонников той же самой ЛДПР. Это игра в модном ныне европейском популистском тренде. И такой серьезный вопрос, как поправки к Конституции, не обошелся, к сожалению, без этого явления», – отметил эксперт.

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