Конституция сформирует в России социальное государство

Большинство внесенных изменений в Конституцию касаются социальных гарантий. Это пенсии, поддержка семьи и детства, уровень минимальной оплаты труда и здравоохранение. Поддержка данных поправок большинством россиян свидетельствует об абсолютно точном их попадании в запросы общества. И главный из них - социальная справедливость. К такому выводу пришли участники круглого стола, состоявшегося в ЭИСИ.

В среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) прошел круглый стол политологов и социологов на тему «Конституция социального государства: на пути к социальной справедливости». Участники дискуссии подвели итоги общественного обсуждения поправок – как известно, в понедельник в Госдуме завершился прием предложений к законопроекту.

«В рабочую группу всего поступила 631 поправка от граждан и организаций. А общее число предложений – более 1300 – свидетельствует о высочайшем общественном интересе к процессу обновления российской Конституции. Причем большая часть поправок касается социального государства и социальных гарантий», – отметила модератор круглого стола, глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Это и индексация пенсии не реже раза в год, это и обязательное социальное страхование, и адресность помощи. Это защита человека труда и соответствие МРОТ прожиточному минимуму», – перечислила Соколова. Многие предложения затрагивают обязанность правительства обеспечивать социальное партнерство – трехсторонние договоры между властями, работодателями и работниками, уточнила эксперт ЭИСИ. Наконец, есть целый блок, посвященный обязательствам государства по здравоохранению.

Не все идеи, которые поступали в Госдуму через региональные общественные палаты, подходят для Конституции, но они вполне могут помочь при разработке федеральных законов, сказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев. Главное, подчеркнул он – предложения, учтенные рабочей группой, – «стопроцентное попадание в запрос общества». «Это относится и к социальным гарантиям, медицине и контролю над чиновниками», – сказал Григорьев.

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К схожему выводу пришел и социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Если мы говорим о социальных поправках, то уровень общественной поддержки 90% и выше. Когда мы проводим опросы и задаем людям вопросы в открытой форме: «Что вы запомнили из поправок? Какие наиболее значимы?», то на первом месте – как раз социальный блок», – указал эксперт. На 2-м, 3-м и 4-м местах по важности – отдельные аспекты «социалки»: поддержка семьи и детства, вопросы МРОТ и зарплат, здравоохранение, отметил Мамонов.

«В реакции граждан на инициативу президенту по обновлению Конституции, помимо частных пожеланий, можно зафиксировать и общий посыл – требование социальной справедливости», – пояснил эксперт ВЦИОМ газете ВЗГЛЯД в кулуарах дискуссии.

«Речь идет о защите прав не только человека труда, а граждан в целом. Респонденты выражают такое мнение: на уровне Конституции необходимо закрепить в первую очередь охрану прав и равные возможности», – подчеркнул эксперт ВЦИОМ. «Есть у социальной справедливости еще один контекст, юридический – равенство всех пред законом», – добавил Мамонов.

Выводы социологов подкрепили и тезис, с которым выступил политолог, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин: «Опора на поддержку человека труда, социальная защита, здравоохранение, защита семьи, материнства и детства – все это направлено на сглаживание, «сшивку» социального разрыва». Социальные, равно как и политические, и идеологические поправки преследуют одну цель – формирование общей идентичности российской нации, полагает Данилин.

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То, что большая часть поправок, предложенных президентом, касалась именно социальных вопросов — это свидетельство готовности власти решать эти проблемы, полагают эксперты. ВЦИОМ в своих исследованиях отмечает: опрошенные россияне считают важным, что руководство страны продемонстрировало внимание к «проблемам повседневности», указал Мамонов.

Кроме того, появление поправок само по себе превратилось в яркое событие общественной жизни, вызвав ряд новых дискуссий. Так, например, поправка о защите традиционных семейных ценностей в Конституции подхлестнула дебаты о состоянии российской семьи, отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, которая также участвовала в круглом столе. По ее мнению, это повод задуматься о том, что «более трети детей воспитываются матерями-одиночками, что общий долг по алиментам превысил 150 млрд рублей». И женщины из полных семей, и мамы-одиночки – все они нуждаются в особой государственной поддержке как уязвимая часть общества, полагает Федорова.

«Возможно, это не уровень конституционных предложений. Но я считаю, что важно рассматривать обсуждение поправок как повод для общественного обсуждения, для принятия законов – например, того же закона о противодействии домашнему насилию», – пояснила Федорова газете ВЗГЛЯД.

Как в свою очередь указал Данилин, социальная направленность поправок стала полем для консенсуса власти и системной оппозиции. По его словам, из принятых рабочей группой предложений КПРФ (22 поправки), ЛДПР (12 поправок) и «Справедливой России» (10 поправок) большая часть касалась именно социальной сферы. «Мы можем вполне четко дать ответ на то, какое государство строит Путин. Он строит социальное государство», – подчеркнул Данилин.