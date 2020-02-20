Партия пенсионеров предложила приравнять гражданских к военным

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 00:38  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Партия пенсионеров предложила приравнять гражданских к военным

              В партии требуют узаконить в России свободное самоопределение пенсионного возраста   20 февраля 2020, 21:50
              Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Как минимум три статьи Конституции требуют переработки в интересах пенсионеров. Об этом заявили лидеры Партии пенсионеров, представив собственные поправки к Основному закону. По их мнению, за пенсионную политику должен отвечать лично глава правительства, а функционирование пенсионной системы должно обеспечиваться не только поступлениями в ПФР. Предложено поменять и правила выхода на пенсию.

              В четверг руководители Партии пенсионеров провели в Москве круглый стол, на котором обнародовали собственный перечень поправок в Конституцию. Эти поправки, по их мнению, должны защитить права 42 миллионов россиян, которые находятся на заслуженном отдыхе.

              Так, лидеры партии требуют дополнить статью 114, в которой перечисляются обязанности правительства. По их мнению, там следует закрепить обязанность Кабинета министров отвечать за пенсионное обеспечение россиян. Как считает глава центрального совета партии Владимир Бураков, такие перемены в Основном законе «заставят некоторых чиновников изменить отношение к социальной политике», в первую очередь к вопросам пенсионного обеспечения. При этом он напомнил, что до сих пор «в Конституции нет ни слова о пенсионном обеспечении».

              «Формально сейчас у правительства нет конституционной обязанности выполнять эту важнейшую функцию», – добавил замглавы партии, генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. Пункт «в», где говорится о том, что правительство отвечает за единую кредитно-финансовую политику, образование и культуру и так далее, предлагается дополнить словами «ведет единую госполитику в области социального и пенсионного обеспечения», – подчеркнул он.

              Причем, по мнению лидеров партии, ответственность должна быть «персональной». «Если правительство не выполняет эту функцию, то оно нарушает свою конституционную обязанность. Персонально за это отвечает председатель правительства. Тогда не только депутаты Госдумы, а весь народ Российской Федерации имеет право поставить вопрос о соответствии правительства своей функции», – пояснил Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

              Кроме того, сообщил Бураков, партия передала в рабочую группу по поправкам предложения к статье 72, в которой перечислено то, что находится в совместном ведении федерального центра и регионов. В пункте «к» должно быть прописано: центр и регионы совместно отвечают за «законодательство о пенсионном и социальном обеспечении», уверены в партии. В ближайшее время, пообещал Бураков, активисты партии начнут серию пикетов в регионах России с призывом поддержать эти предложения.

              «Мы предлагаем дополнение к поправкам президента о пенсионной системе России, – подчеркнул Ворожцов. – Часто возникает вопрос: чем обеспечивается функционирование пенсионной системы? На сегодня официальное объяснение таково – средствами Пенсионного фонда России.

              Если денег в ПФР нет, то все. Мы предлагаем формулировку: пенсионная система обеспечивается всем достоянием России, а не только поступлениями в ПФР».

              Это положение, по мнению партийцев, следует закрепить в 75-й статье Конституции, в которой идет речь об основах финансовой политики страны.

              «Зампред центрального совета партии Андрей Широков уже сдал наши официальные предложения в рабочую группу, в канцелярию Общественной палаты, – рассказал Ворожцов по завершении круглого стола. – Одновременно мы направили наши предложения в Госдуму, Совет Федерации, а также в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве».

              В партии признают, что власти принимают меры по улучшению положения пенсионеров – примеры тому имели место, в том числе и на этой неделе. Так, к примеру, во вторник президент поддержал предложение единороссов об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. Накануне глава Минтруда Антон Котяков сообщил о решении проиндексировать социальные пенсии с апреля. Расходы на повышение пенсий до конца года составят 21,7 млрд рублей.

              Однако, как подчеркнул Ворожцов, «возможность внесения и обсуждения поправок в Конституцию – уникальный шанс изменить отношение государства к проблемам старшего поколения» в принципе.

              Общественные дискуссии вокруг поправок лидеры партии намерены использовать, в частности, и для того, чтобы напомнить о своей давней идее – дополнить российское законодательство Социальным кодексом, по образцу Гражданского кодекса, Семейного и подобных им документов.

              «Кодекс должен помочь реализовать принцип социального государства, записанный в статье 7 Конституции. Основополагающий документ должен описывать все вопросы соцобеспечения – например, установить четкие правила расчета пенсий», – пояснил Ворожцов.

              Помимо Социального кодекса, вторая тема, которую партия хотела бы сделать предметом обсуждения в обществе, – это принцип свободного самоопределения пенсионного возраста. «Такой принцип действует для военнослужащих. Офицеры знают – по истечении 20-летней службы получат определенную пенсию. Если хотят получить больше – служат дольше», – пояснил Ворожцов. «Почему мы ограничиваем гражданских пенсионеров, загоняя их в ловушку? Надо дать аналогичную возможность для самоопределения», – потребовал генерал-лейтенант.

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