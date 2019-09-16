Взгляд
16 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
Разделы

Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
Перейти а раздел…

Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
Перейти а раздел…

Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

Атака дронов по нефтеобъектам Саудовской Аравии может стать началом новой войныФото: кадр из видео
Воздушный удар беспилотников хуситов по важнейшим энергообъектам Саудовской Аравии и резкие заявления США в адрес Ирана могут обернуться новой полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи. Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и новый глобальный экономический кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Американская разведка и Госдеп сделали правильные выводы: вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами и телеканалы – опять же с камерами. Но оппозиционер идейный – и потому работает лучше голубя. Подробности...

Объявился наследник Золотой Орды

Сергей Зацаринный, писатель
Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал, Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако, как идеолог американского экспансионизма, он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто освободил Прагу от нацистов – Власов или Конев?

    Самые ненавидимые видеоролики в интернете

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил попытки США повлиять на рост цен на нефть
              В США привели «указывающие на Иран факты» об атаке дроновВозле станции метро в Москве произошла стрельбаДоллар упал ниже 64 рублейМИД Болгарии прокомментировал шпионской скандал с «Русофилами»
              Цена барреля нефти Brent значительно выросла«Убийца авианосцев» выполнил пуск крылатой ракеты в Тихом океанеПоявился первый желающий создать новый российский космический пистолетНазвана самая высокооплачиваемая вакансия в России
              В США предрекли шокирующие последствия сокращения добычи нефти в Саудовской АравииСотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание курильщикуВ центре Петербурга произошла драка с поножовщинойПедофил четыре дня удерживал школьницу в Москве

              зенитно-ракетный комплекс


              Назван срок начала серийного производства С-500

              война газопроводов


              Газпром увеличил транзит газа через Украину после решений по Opal

              «по дороге в утиль»


              Соловьев: Дудь для Навального крайне опасен

              Видео

              ближний восток


              Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

              собор Александра Невского


              Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

              льды и медведи


              Арктика отпугивает туристов дикими ценами

              происхождение человека


              Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Исторический выбор


              Владимир Можегов: Россия – это другая Европа

              Глупые и агрессивные


              Антон Крылов: Что не так с российским феминизмом

              Война миров


              Павел Волков: США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

              на ваш взгляд


              Для вас венчание в церкви, это:

              Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

              В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсию   16 сентября 2019, 10:04
              Фото: Красильников Станислав/ТАСС
              Текст: Николай Проценко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать?

              Разработанный Минфином законопроект c рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» родился в процессе споров о принципах внедрения так называемого индивидуального пенсионного капитала (ИПК). ИПК обсуждается как альтернатива действующей накопительной пенсионной системе – которая, по сути, пока не работает. Как известно, в 2014 году накопительная часть пенсий россиян подверглась «заморозке» – это означало, что все уплачиваемые в Пенсионный фонд России (ПФР) взносы стали направляться и направляются до сих пор только на страховые выплаты нынешним пенсионерам.

              Поэтому еще три года назад ЦБ и Минфин представили проект новой пенсионной системы, предполагавший, что «граждане будут формировать свой пенсионный капитал самостоятельно» – именно так сформулировал ее суть на Московском финансовом форуме в сентябре 2016 года замминистра финансов Алексей Моисеев. Механизм реализации этого принципа был предложен следующий: ежемесячно каждый гражданин может отчислять из своей зарплаты от 1% до 6% на специальный пенсионный счет. А чтобы стимулировать интерес к ИПК, было предложено предусмотреть льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Именно в таком виде системы индивидуальных пенсионных накоплений давно и успешно существуют во многих развитых странах.

              Одним из спорных стал вопрос о том, каким должно быть участие в системе ИПК – добровольным или обязательным. Первоначально предполагалось, что каждый гражданин будет априори включаться в эту систему. Если же кто-то захочет из нее выйти, то это можно будет сделать на основании заявления работодателю. Однако такой порядок участия в ИПК вызвал возражения в правительстве (а заодно возникла и масса других нюансов). В итоге, по имеющейся информации, последнее слово взял президент Владимир Путин, который высказался за добровольность присоединения к ИПК.

              Необходимость перехода к новой системе диктовалась и явной неэффективностью существующей. Как сообщила в июльском выступлении в Госдуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, за шесть лет реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы такой ключевой ее параметр, как коэффициент замещения (то есть соотношение между пенсией и зарплатой), не превысил 35%. При этом показатель, рекомендованный Международной организацией труда, составляет 40%. Чтобы достичь этого уровня, отметила Орлова, страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции уже с 2022 года.

              Руководство Банка России, судя по всему, сопротивлялось новому этапу пенсионной реформы до последнего. «Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему. На наш взгляд, нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений», – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 сентября. И в тот же день стало известно, что Минфин разработал собственный проект закона о новой системе добровольных накоплений под названием «О гарантированном пенсионном продукте».

              Текст законопроекта пока не опубликован, но в целом известно, что новая система позволит присоединять к ней имеющиеся у россиян накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Накопительные счета граждан будут регистрироваться центральным администратором, а участникам системы обещаны налоговые послабления – льготы (для бизнеса) и вычеты (для физических лиц). Председатель правления ПФР Антон Дроздов уже заявил о поддержке новой реформы, поскольку предлагаемая система «позволит повысить пенсионные права людей».

              Зарплатно-демографическая ловушка

              Лозунг в духе классического либерализма «достойная старость – в твоих руках» выглядит привлекательно лишь при одном условии: если у вас есть достойная зарплата, позволяющая регулярно откладывать из нее деньги на будущую пенсию. Именно поэтому программы наподобие ИПК доказали свою эффективность в США, где похожая система действует больше четырех десятилетий, Японии или европейских странах. В России, где средняя зарплата кратно ниже, чем в перечисленных странах, а пенсионные отчисления всегда были возложены на работодателя, рассчитывать на успех очень сложно. Достаточно вспомнить, что, согласно ряду соцопросов, примерно две трети российских семей не имеют никаких сбережений.

              При этом, отмечает руководитель аналитического центра «Эксперт» Сергей Селянин, фундаментальная проблема российской пенсионной системы заключается в том, что никакие инвестиции пенсионных денег не гарантируют адекватный доход в будущем. «Точнее, в индивидуальном порядке это возможно – например, накопить на вторую квартиру, чтобы в старости ее сдавать и жить на этот доход. Но если брать общество в целом, то гарантированная стратегия накопления отсутствует», – считает эксперт.

              В России, поясняет Селянин, идет депопуляция, население стареет – и чем дальше будут затягиваться эти процессы, тем выше будет стоимость труда и ниже стоимость капитала. Поэтому инвестиции в низкодоходные и при этом низкорисковые активы – будь то недвижимость или ценные бумаги – не обеспечат достаточные доходы для будущих пенсий. С этой точки зрения повышение пенсионного возраста было вынужденной, но хотя и непопулярной мерой, поскольку работающих становится меньше, а неработающих – больше, и один и тот же продукт, который создают работающие, невозможно делить на всех в прежней пропорции.

              Но, добавляет Сергей Селянин, с помощью повышения пенсионного возраста невозможно решить главную проблему рынка труда – отсутствие профессиональной мобильности, которое заодно и удерживает зарплаты на низком уровне: «В результате приходится использовать труд гастарбайтеров, а официальная безработица низка, потому что люди готовы работать за низкие зарплаты вахтерами, охранниками и т. д. – при том, что во многих отраслях есть нехватка квалифицированных специалистов. В этой ситуации работающим надо откладывать на старость гораздо больше (причем неважно, добровольно или принудительно), что невозможно в условиях низких зарплат».

              Доверие около нуля

              Есть и еще один важный аспект, от которого зависит успех нового этапа пенсионной реформы – уровень доверия населения предлагаемым механизмам. Внедрение новой системы пенсионных накоплений происходит на волне громких скандалов вокруг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), где за несколько предшествующих лет бесследно растворились миллиарды пенсионных денег россиян, не говоря уже о негативном отношении значительной части населения к повышению пенсионного возраста. «В пенсионной сфере главное – постоянство. А у нас уже более пяти раз доктрина менялась. С 2002 по 2014 год хотя бы концепция была, а потом – чехарда и метания», – констатирует доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

              С этой точки зрения можно понять логику заявлений ЦБ о неготовности к внедрению очередного этапа реформы. В своем выступлении на пресс-конференции 6 сентября Эльвира Набиуллина напомнила об идущей в настоящий момент проверке НПФ органами прокуратуры, которая практически наверняка выявит серьезные нарушения. Наиболее распространенным из них стал незаконный перевод пенсионных накоплений из ПФР в НПФ или между НПФ и последующее нецелевое расходование этих средств. Эти факты должны получить правовую оценку, в том числе уголовную, заявил в июле первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, анонсировав проверку НПФ по поручению президента.

              Вопрос доверия – главный тормозящий фактор для внедрения новой пенсионной системы, и преодолеть его будет крайне непросто,

              отмечает бизнес-консультант, доктор экономических наук Александр Полиди. По его словам, старая пенсионная модель одновременно и дискредитирована, и абсолютно не соответствует существующим реалиям, поэтому вернуть доверие к ней невозможно.

              «Новая модель, – отмечает эксперт, – по своему содержанию очень близка к принятой в европейских странах – там большая часть пенсионного продукта формируется добровольно и вариативно, исходя из потребностей/возможностей работника. Очевидно, что потенциальными участниками новой системы должны стать люди с доходами выше среднего, для которых будет комфортно дополнительно уплачивать проценты от зарплаты в счет будущего. Этот фактор учтен в этапности внедрения. Однако доверие граждан к новой системе – это вопрос времени, причем достаточно продолжительного».

              Выходом из этой коллизии, по мнению Полиди, станет первоначальное внедрение новой системы в компаниях с государственным участием. Иными словами, на практике она может оказаться добровольно-принудительной, в связи с чем есть опасение, что ежемесячные отчисления на пенсионные счета будут дополнительным квазиналогом на труд.

              Но даже если «гарантированный пенсионный продукт» получит широкое распространение, это вряд ли позволит ликвидировать корень сегодняшних проблем – низкие зарплаты. «Они, – поясняет экономист, – являются следствием низкой производительности труда, а та, в свою очередь, проистекает из неэффективного менеджмента и низкого конечного спроса. И все же других способов увеличить пенсию в долгосрочной перспективе нет».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............