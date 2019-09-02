ПФР предложил пересмотреть механизм выплаты накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений и установить порог, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут.

Власти обсуждают повышение размера накопительной пенсии в 2,4 раза. Предложение было направлено на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, Центробанк, пишет издание РБК.

В частности, ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Сейчас пенсии выплачиваются единовременно только в том случае, если рассчитанная для них накопительная часть на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для назначения такой пенсии россиянину необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума, который составляет 8846 рублей на 2019 год.

Ранее Росстат сообщил, что средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тыс. 168 рублей.