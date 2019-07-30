Назван средний размер пенсий в России за июнь

Средний размер назначенных пенсий за июнь 2019 года, по данным Росстата, составил 14 тыс. 168 рублей.

За первое полугодие средний размер назначенных пенсий составил 14 тыс. 135 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата.

Отмечается, что средний размер пенсий за этот период равен 30,5% среднего размера зарплаты в стране.

Реальный размер (с учетом инфляции) назначенных пенсий в России по итогам первого полугодия 2019 года, по предварительным данным, поднялся на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пояснило ведомство.

В конце июля правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсии.