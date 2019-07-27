Регионам выделят более 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсии.

Планируется распределить дополнительно 4 млрд 343 млн 340 тыс. рублей, а общий объем межбюджетных трансфертов на выплату доплат в 2019 году составит 11 млрд 417 млн 450,5 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Федеральная социальная доплата предоставляется пенсионерам в 69 субъектах России, ее получают 3,93 млн неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты составляет около 2 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, в субботу правительство приняло проект о выделении регионам дополнительных средств на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, а детей-инвалидов – медицинскими изделиями и специальным питанием.