Правительство решило увеличить выплаты регионам на лекарства по соцпомощи

Правительство России приняло проект о выделении регионам дополнительных средств на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, а детей-инвалидов – медицинскими изделиями и специальным питанием.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «проектом распоряжения предлагается увеличить объем субвенций на 3 млрд 97 млн 226,9 тыс. (до 34 млрд 464 млн 97,1 тыс. рублей) рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи».

Решение было принято на заседании правительства 25 июля.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушениями при обеспечении лекарствами льготников.

До этого Росздравнадзор проверил, как осуществляется льготное обеспечение граждан лекарствами в регионах России, и выявил в ряде субъектов грубые нарушения.