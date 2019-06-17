Выявлены грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Росздравнадзор проверил, как осуществляется льготное обеспечение граждан лекарствами в регионах России, и выявил в ряде субъектов грубые нарушения.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», – цитирует сообщение пресс-службы Минздрава РИА «Новости».

По данным ведомства, в Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе отсутствует контроль со стороны местных органов здравоохранения за определением потребности в лекарствах и использованием уже закупленных препаратов.

Установлено, что в Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. А в Мордовии названы случаи, когда граждане не могли получить льготные лекарства при обращении в аптеку.

Нарушения нашли и в Ярославской области. Там, в марте 2019 года из-за несвоевременно проведенной закупки возникли проблемы с получением лекарств для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Кроме того, длительное время не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови.

Также нарушения были обнаружены в Воронежской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Мордовия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Краснодарском крае.

«Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования. По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок Росздравнадзором выдано за I квартал 2019 года 13 протоколов следующим субъектам-нарушителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областях, Республике Крым. Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценам.