Путин потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценам

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценам.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила на совещании, что до 2020 года со всеми регионами разработан и утвержден план подключения региональных централизованных сегментов подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением к информационной аналитической системе. Она отметила, что благодаря этому каждый регион сможет самостоятельно контролировать планирование и закупки лекарств, выявляя возможности для расширения охвата граждан лекарствами, передает РИА «Новости».

«Вы в начале сказали, что основная задача (информационной аналитической) системы предотвращения неэффективного расходования бюджетных средств, что важно, но конечная цель – это предотвращение закупок по завышенным ценам. И, соответственно, дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий», – заявил Путин.

Скворцова отметила, что система выполняет задачу, и уже по целому ряду однородных групп лекарств видно снижение цен на 10-15%. При этом расширение перечня взаимозаменяемых препаратов, считает она, позволит снизить цены лекарств еще больше.

В 2016 году Путин поручал ФАС проанализировать цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших.