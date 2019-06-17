Бастрыкин поручил разобраться с нарушениями при обеспечении лекарствами льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК запросить у Росздравнадзора данные о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко также сообщила, что Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СКР по Ярославской, Новгородской областям и Краснодарскому краю организовать процессуальные проверки по озвученным на федеральных телеканалах сюжетам, в которых рассказывалось о проблемах с льготным обеспечением граждан лекарственными препаратами, передает ТАСС.

Представитель СКР отметила, что при наличии нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее в понедельник сообщалось, что Росздравнадзор проверил, как осуществляется льготное обеспечение граждан лекарствами в регионах России, и выявил в ряде субъектов грубые нарушения.