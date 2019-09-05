Правительство поддержало идею негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Правительство поддержало законопроект о праве получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

Во фракции сообщили, что в Госдуму «поступил положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет», передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах» уже «внесены на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы».

Согласно проекту, возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет. Также гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Кроме того, депутаты предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР), что создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

Ранее стало известно, что на Сахалине повысили пенсии.

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