На Сахалине повысили пенсии

Сахалинские депутаты приняли законопроект о ежемесячной доплате пенсионерам, предложенный Валерием Лимаренко. Уже в сентябре пенсионеры региона получат надбавку к пенсии в размере 1 тыс. рублей.

Зампредседателя областного правительства Сергей Байдаков рассказал, что новая выплата предназначена всем пенсионерам области. Всего их 163 тыс. человек. Он также отметил, что с данной просьбой люде неоднократно обращались к Валерию Лимаренко, вспомнив разговор врио губернатора с активом движения «Сахалинская гвардия».

«Как отметил тогда глава области, введение доплаты будет справедливо, особенно в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», – сказал Байдаков, сообщается на сайте правительства региона.

«Новый закон показывает, что Сахалинская область оказывает уважение всем, кто здесь жил и работал долгие годы до выхода на пенсию», – сказал депутат облдумы Виталий Гомилевский. А его коллега Анатолий Болотников назвал данную выплату «тринадцатой пенсией», отметив, что «это хорошее подспорье для людей старшего возраста».

Ранее Лимаренко подписал постановление о повышении минимальной пенсии для сахалинцев и курильчан. Так, минимальный размер пенсий увеличится с 12 333 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, по инициативе врио губернатора в Сахалинской области была проведена работа по улучшению качества жизни. С 1 сентября пенсионеры в Южно-Сахалинске могут получить по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10% в магазинах и аптеках, в дальнейшем эта программа распространится на остальные районы.

Кроме того, ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тыс. рублей. А с 1 июня пенсионеры, проработавшие на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что транспортный налог на Сахалине снизят на 30%.