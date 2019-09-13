СК завел дело о масштабной афере с пенсиями россиян

Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с пенсионными накоплениями, сообщает ГСУ СК по Москве.

Уголовное дело было возбуждено по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данным следствия, в период с 2018 по 2019 года ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тыс. заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов», – отмечает СК.

После этого подозреваемые обеспечили направление поддельных заявлений в отделения ПФР, преимущественно в московские отделения.

«В результате противоправной деятельности ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений», – поясняет ведомство.

Ранее издание «Коммерсант» сообщало со ссылкой на источники, что ущерб от этих действий мог составить миллиарды рублей. По этим же сведениям, речь шла о переводе в «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН».