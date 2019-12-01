Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

Закон о семейном насилии в случае принятия введет несколько новых норм, о которых россияне знают только из голливудских фильмов. Например, обвиняемому могут запретить приближаться к супруге, а могут принудительно отселить от нее. Поскольку жертвой у нас априори считается слабый пол, закон даст женщинам не только дополнительные права по сравнению с мужчинами, но и возможность злоупотребления ими.

Как и обещали глава Совфеда Валентина Матвиенко и депутат Госдумы Оксана Пушкина, до конца ноября нашумевший законопроект о домашнем насилии стал достоянием гласности. В пятницу он появился на сайте верхней палаты – и это, кстати, крайне редкая форма публикации такого рода документов. При этом закон пока даже не внесен в нижнюю палату, а значит представляет из себя пока лишь «черновик».

Из опубликованного текста сразу становится ясно, что закон нацелен не столько на борьбу с самим домашним насилием, сколько его предотвращение, на профилактику. Его авторы предупреждают, что стремятся, в первую очередь, сохранить семьи, содействовать примирению супругов.

Такой подход сразу вызвал гнев одного из членов рабочей группы по подготовке закона, юриста Алены Поповой, кстати, бывшей помощницы депутата Госдумы Ильи Пономарева. В своем Фейсбуке Попова призналась, что в ужасе от опубликованного варианта и считает, что понятие «содействовать примирению» попыткой переложить вину за конфликты на жертв насилия. «Сам факт «содействовать примирению» – это опять сказать жертве: «дура, сама виновата, ты чего это, не хочешь мириться что ли? А дети? А закон?» – написала она.

Из отзыва Поповой стало ясно, что Совфед опубликовал не тот вариант, на который она рассчитывала. Подтвердила это и другой член рабочей группы, адвокат Мари Давтян. В своем Фейсбуке она назвала опубликованную версию выхолощенной. «Это редакция... во многом юридически безграмотная. Это результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами. И это плохо! Надо было думать не как уважить людей, которые видят в насилии скрепу, а как защитить тех, чьи жизнь и здоровье в опасности», – возмутилась Давтян.

Впервые в России – охранная грамота

Что за меры предлагали в своих проектах Попова и Давтян неизвестно, но «вариант Совета Федерации», в любом случае, вызвал большой шум, поскольку вводит в бытовую жизнь россиян совершенно новые, невиданные ранее порядки.

Главное новшество – «защитное предписание», новый вид документа, своеобразный ордер о запрете нарушителю закона о домашнем насилии приближаться к своей жертве. О подобной практике раньше мы знали только из голливудских фильмов. Напомним, что в Штатах подобные вердикты выносят суды, обычно запрещая приближаться к жертве ближе, чем на 300 футов (90 метров). Когда в октябре члены СПЧ передали свои предложения авторам закона, они называли гораздо более скромный «запретный радиус» – не ближе 10 метров.

В самом документе «радиус» не указан, зато четко указаны сроки. Охранную грамоту, согласно тексту проекта, сможет выдавать на 30 дней отделение МВД – по просьбе жертвы. При необходимости запрет продлят до 60 дней. Если эта мера не помогает, полиция может обратиться в суд с просьбой выдать «судебное предписание» – сроком сразу на год.

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Весь этот период нарушитель закона не просто не может приближаться к жертве. Ему запрещено даже «предпринимать попытки выяснять место пребывания лица», подвергшегося семейно-бытовому насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю. Это значит, что бывший муж, например, не имеет права даже наводить справки у общих знакомых или в официальных учреждениях о том, где живет или где работает теперь его «бывшая». Ему запрещены любые попытки вести такой поиск, включая поиск в интернете.

Если виновный в домашнем насилии не будет исполнять вынесенное ему предписание МВД, его оштрафуют на три тысячи рублей. За нарушение судебного предписания грозит штраф до пяти тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Как пишет ТАСС, это следует из рабочей версии поправок в КоАП, которая входит в один пакет с законопроектом.

Председатель Общественного совета МВД, адвокат Анатолий Кучерена убежден, что принимать подобные решения все же должен только судья. «Необходимо все-таки исходить из того, что велика вероятность злоупотреблений. Есть прокурор, есть адвокат, есть стороны процесса. Пусть они берут на себя ответственность», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Государство предоставит жертвам убежище

В России, согласно проекту, будут созданы новые организации специализированного социального обслуживания – по сути убежища, общежития, где пострадавшие от домашнего насилия смогут переждать опасность. Вообще-то подобные центры для женщин действуют и сейчас, но далеко не везде. Например, в столице под эгидой мэрии Москвы открыты два центра.

Теперь, если закон вступит в силу, во всех регионах должны появиться «кризисные центры», в которых жертвам гарантирована в том числе и помощь психологов, и «социальная реабилитация».

Принудительное выселение в «общагу»

Задача открыть «убежища» выглядит несложной на фоне другого пункта закона – о принудительном отселении супруга, обвиненного в агрессии. Судья может принять такое решение даже в том случае, если нарушитель – собственник жилья.

Важная оговорка – выселить можно, если у нарушителя найдется другое жилье. Но другое жилье, согласно проекту, может быть и арендованным. Значит, теоретически суд может заставить драчуна снять себе комнату в коммуналке и на время отселиться.

«Выселить просто так нельзя. Уголовная ответственность отдельно, а гражданская – отдельно. Если я вас побил сто раз, значит сто раз с меня за это спросят, а это не значит, что выселят. Просто бумажки из ОВД подвинут судью к решению о том, что надо расселять», – пояснил газете ВЗГЛЯД почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Что касается расселения семей, то в таком случае «квартиру надо как-то разменивать, будут тратиться большие деньги на адвокатов, а это суды на долгие годы».

Ольшанский опасается, что в случае принятия законопроекта многие женщины начнут злоупотреблять ложными доносами на надоевших мужей, чтобы в итоге оставить квартиру или дом себе. Могут для убедительности «и подруг привести в качестве свидетелей, биться головой об стенку, чтобы посадить себе шишки, ссадины», – рассуждает адвокат.

Не исключает, что женщины начнут злоупотреблять своими новыми правами и другой известный российский адвокат Сергей Жорин.

«Как это ни странно, права мужчин очень часто защищены меньше, чем права женщин,

потому что есть уже информационная презумпция виновности. Когда женщина публично заявляет о каком-либо насилии в отношении ее, в том числе в СМИ, когда речь касается публичных историй, ей верят безоговорочно», – посетовал он газете ВЗГЛЯД.

«Могут пострадать добросовестные, законопослушные мужья в случае, когда их вторая половина хочет повлиять, допустим, на условия расставания или на раздел имущества. Это также может принять форму шантажа. Поэтому к этому надо относиться достаточно деликатно», – призвал адвокат.

Напомним, что и сам Жорин в 2011 году оказался в центре скандала, когда его жена, известная радиоведущая Екатерина Гордон попала в больницу и заявила, что была избита мужем. Полицейские тогда начали проверку. Однако через неделю радиоведущая забрала из полиции заявление, а прессе заявила, что на самом деле попала в больницу из-за последствий ДТП. Они с Жориным опубликовали совместное видео, в котором Гордон заявила, что муж ее не бил. Вскоре пара развелась. Однако спустя несколько лет Жорин и Гордон поженились во второй раз. И спустя несколько месяцев опять развелись. В выступлениях на ТВ-шоу девушка много раз обвиняла бывшего мужа в побоях, однако никаких жалоб в полицию не подавала.

Несмотря на столь бурную предысторию, Жорин в целом приветствует новый закон – в частности, судебный запрет для нарушителя приближаться к жертве. «Иногда это очень важно, особенно когда факты насилия подтверждены», – говорит адвокат.

Жорин призывает вообще жестче наказывать за домашнее насилие. «Фактическая декриминализация 116 статьи УК РФ (статья о побоях) несколько лет назад еще тогда вызвала у меня очень глубокое недоумение. В нашей стране наказания, связанного с причинением вреда здоровью, если это не тяжкий вред и не смерть, как такового нет, – заметил эксперт. По его мнению, «эти нормы нужно обязательно дорабатывать».

Психологическое сопровождение «агрессора»

Впрочем, новый закон содержит не только карательные меры, есть в нем и та самая «профилактика», которая так раздражает радикальных критиков.

Согласно проекту, в России вводится и такая мера, как «психологическое сопровождение» семейного агрессора. По решению судьи, его могут принудительно отправить на «специализированную психологическую программу». Из текста, правда, непонятно, означает ли это лишь регулярные визиты к психологу или фактическое лишение свободы на какой-то срок в стенах «психушки». В любом случае, целью такого сопровождения как раз и названо возможное примирение супругов. Похоже, авторы закона исходят из необходимости не просто карать, а скорее лечить домашних тиранов. Подход, который дает шанс на сохранение брака.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обсуждение законопроекта приобрело скандальный оттенок задолго до его публикации. В октябре противники закона выступили с открытым письмом на имя президента. Под ним подписалось около двухсот общественных организаций. Против закона выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности. Одна из авторов законопроекта – зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина начала получать угрозы в свой адрес. Она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков».

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Пушкина говорила, что против проекта закона выступает прежде всего консервативная часть общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях. В то же время секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о поддержке законопроекта партией. Такая позиция руководства ЕР воодушевила Пушкину.

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«Как один из авторов законопроекта и главный объект беспощадной критики оппонентов, я благодарна Андрею Турчаку за поддержку. И, зная его, не представляла, что он может поступить иначе. Знаете, классик французской литературы Блез Паскаль, один из основателей математического анализа, теории вероятностей когда-то сказал: «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет», – сказала Пушкина газете ВЗГЛЯД, добавив, что «наша команда продолжает работать под девизом «за здравый смысл».

Тем временем, глава рабочей группы по подготовке закона, заместитель Матвиенко Галина Карелова пообещала, что в Совфеде соберут отзывы всех заинтересованных сторон, в том числе и критиков инициативы. Сбор поправок продлится до 15 декабря.

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