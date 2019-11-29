Кучерена обнаружил в законе о семейном насилии жилищную проблему

Надо избежать злоупотреблений при выписке защитного охранного предписания, – документа, согласно которому семейный агрессор не имеет права приближаться к своей жертве. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена. Так он прокомментировал законопроект о домашнем насилии, опубликованный Советом Федерации.

Председатель Общественного совета МВД, адвокат Анатолий Кучерена напомнил, что в России раньше не было практики выдачи защитных охранных предписаний. Он считает, что выписывать их должен только суд.

«Необходимо все-таки исходить из того, что велика вероятность злоупотреблений. Есть прокурор, есть адвокат, есть стороны процесса. Пусть они берут на себя ответственность, если речь идет о превентивных мерах, чтобы избежать возможного причинения кому-то вреда», – полагает собеседник.

Ранее в пятницу Совет Федерации представил текст проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право полиции (на два месяца) и суду (на год) выдавать предписания, запрещающие виновным в семейном насилии приближаться к пострадавшему. Кроме того, суд получает право принудительно отселять супруга, обвиненного в агрессии, правда лишь при условии, что у того найдется другое жилье.

Юрист и правозащитник Матвей Цзен в своем Facebook раскритиковал законопроект, назвав его антисемейным. Об этом писала газета ВЗГЛЯД. Также стал известен размер штрафов за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии.

Кроме того, из законопроекта неясно, говорит Кучерена, как власти будут принудительно расселять супругов. «Да, бывают такие случаи, когда в силу тех или иных психотравмирующих ситуаций нужно предпринять такие меры, нужно успокоить взрослых и детей, избежать более серьезных последствий. Но мы также знаем, что в регионах люди живут в трущобах, ждут десятилетиями, чтобы получить достойное, качественное жилье. А тут все спонтанно. Получается, что потребуется фонд жилья специально на такие ситуации. Это из области фантастики. Я в это не верю», – подчеркнул Кучерена.

Проблема домашнего насилия для нашей страны очень актуальна, однако новый закон по этому поводу на самом деле вообще не нужен, надо лучше соблюдать действующих законов, считает адвокат.

«Законопроект о домашнем насилии представляется мне вероломным вторжением со стороны государства и общества в семью. Сегодня уже действуют законы, направленные на урегулирование семейных отношений. Совершаемое семейное насилие – побои, нанесение тяжких телесных повреждений – уже и так влечет уголовную ответственность. Нужно работать с органами опеки и попечительства, работать с полицией», – сказал Кучерена.

«Так устроен человек – мы всегда требуем жесткости, расстрелов, смертной казни. Но ведь каждое дело – индивидуально, каждая ситуация – индивидуальна. Понятно, что сегодня существует большая потребность в справедливости. Но надо исполнять законы. Правоприменителям надо действовать строго в рамках закона, и тогда не надо будет мудрить в части того, где набрать жилье для того, чтобы расселить мужа и жену», – отметил Кучерена.