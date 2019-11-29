Опубликован текст проекта закона о домашнем насилии

Совет Федерации представил законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

«В целях обеспечения безопасности и защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, выносится судебное защитное предписание... (Предписанием) может быть запрещено вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте законопроекта.

Также, согласно законопроекту, суд может обязать виновного в семейном насилии покинуть общее с пострадавшим жилье.

«Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации», – говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, суд может официально запретить нарушителю узнавать, где находится пострадавший. «Судебным защитным предписанием нарушителю может быть запрещено... предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю», – говорится в тексте документа.

Проектом закона также предусмотрена индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия. Она включает в себя мероприятия систематического, превентивного и воспитательного воздействия на лиц, поведение которых носит противоправный характер в отношении супруга, бывшего супруга, лица, имеющего общего ребенка (детей), близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц.

Мероприятия по оказанию правовой и социальной помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, будут проводиться с учетом их индивидуальных особенностей и индивидуальных особенностей нарушителя.

Также предусмотрено профилактическое воздействие, которое осуществляется в следующих формах: правовое просвещение и правовое информирование; профилактическая беседа; профилактический учет; профилактический контроль; помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; социальная реабилитация лиц, подвергшихся насилию; специализированные психологические программы.

В четверг официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство высказало замечания к законопроекту о профилактике домашнего насилия, отметив, что ряд его положений близок к уже установленным действующим законодательством.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.

В то же время секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что в «Единой России» поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилия. Он также отреагировал на позицию некоторых религиозных организаций, которые высказываются против инициативы.