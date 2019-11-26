Турчак: В «Единой России» поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилия

В «Единой России» поддерживают проект закона о профилактике домашнего насилия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он также отреагировал на позицию некоторых религиозных организаций, которые высказываются против инициативы.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что партия поддерживает проект закона о профилактике домашнего насилия». «Конечно. Я думаю, у всех такая позиция», – сказал Турчак.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что «сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием».

Гововря о критике данного законопроекта, которая исходит от некоторых околоцерковных кругов, Турчак заметил, что у любой религиозной и общественной организации есть «радикальные «крылья», направления». «Если Союз православных хоругвеносцев или движение «Сорок сороков» так высказываются, то это не означает, что это позиция Русской православной церкви», – сказал Турчак.

Это заявление Турчак сделал во вторник во время брифинга по итогам XIX съезда «Единой России», который проходил на территории ВДНХ с пятницы по субботу.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что все доводы и аргументы относительно людей, которые манипулируют темой законопроекта о домашнем насилии, «уже переданы в компетентные органы» для проверки.