Православные активисты сделали «защитником семейных ценностей» актера из «50 оттенков серого»

Православное движение «Сорок сороков» опубликовало в соцсетях приглашение на митинг против закона о домашнем насилии, проиллюстрировав его постером с изображением актера Джейми Дорнана, который сыграл роль мистера Грэя в фильме «50 оттенков серого».

Плакат работы художника Бориса Заболоцкого опубликован в группе «Движение Сорок сороков» в соцсети «ВКонтакте».

«Справедливый и точный постер от художника Бориса Заболоцкого», – говорится в сообщении.

Постер сопроводили хештегами #ЗаСемью и #РукиПрочьОтСемьи. На самом постере Дорнан, символизирующий, судя по всему, традиционные ценности, борется с дьяволом, за которым стоят представители ЛГБТ-движения, а также депутат Госдумы Оксана Пушкина с плакатом с надписью «закон о семейно-бытовом насилии».

Между тем, Дорнан известен по роли в фильме «50 оттенков серого», где он играл персонажа, практикующего свободные отношения и БДСМ.

На то, что в постере использована фотография этого актера, обратили внимание подписчики группы.

Движение «Сорок сороков» – общественное движение, позиционирующее себя как объединительная платформа для православных людей с активной гражданской позицией. Создано в 2013 году композитором Андреем Кормухиным и спортсменом Владимиром Носовым.